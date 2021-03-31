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Google ve Facebook arasında anlaşma! Deniz altından kablo geçirecekler

Dünyaca ünlü sosyal paylaşım ağı Facebook ve arama motoru Google arasında kullanıcıların yüzünü güldürecek bir anlaşmaya varıldı. Google ve Facebook anlaşması ile Singapur, Endonezya ve Kuzey Amerika arasında iki yeni deniz altı kablo hattı döşenecek.

Google ve Facebook arasında anlaşma! Deniz altından kablo geçirecekler
AA

Facebook ve Google, internet hızını ve güvenliğini artırmak amacıyla ABD ile Güneydoğu Asya arasında 2 yeni deniz altı internet kablosu projesini hayata geçireceklerini açıkladı.

Facebook'tan yapılan açıklamada, Singapur, Endonezya ve Kuzey Amerika'yı birbirine bağlamak için büyük önem taşıyan 2 yeni deniz altı kablosu projesi duyuruldu.

Söz konusu projelerin yasal onaylara tabi olduğu belirtilen açıklamada, Asya-Pasifik bölgesi ve Kuzey Amerika arasına döşenecek kabloların internet kapasitesini artıracağı belirtildi.

KAPASİTE YÜZDE 70 ARTACAK

Açıklamada, "Echo" ve "Bifrost" adı verilen kabloların ilk transpasifik kablolar olacağı ve genel transpasifik kapasiteyi yüzde 70 artıracağı ifade edildi.

Google'dan yapılan açıklamada ise şirketin "Echo" projesine yatırım yapacağı belirtildi. Açıklamada, söz konusu kablonun bölgede Google Cloud Platformu'nu çalıştıran uygulamalara bağlanan kullanıcılar için gecikmeyi azaltacağı aktarıldı.

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