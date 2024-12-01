Goran Pandev: Mourinho'nun bunu nasıl başardığını anlamıyorum

Inter'de Jose Mourinho ile birlikte çalışan Goran Pandev, Portekizli teknik adamla ilgili konuştu.

Pandev, Jose Mourinho ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. "Mourinho, yüzünüze karşı bir şeyler söyleyen, içinize dokunan gerçek bir insan." diye konuşan Goran Pandev "Kariyerim boyunca birçok antrenörüm oldu ama Mourinho gibisini görmedim. Mourinho bir liderdi ve işler iyi gitmediğinde bile bizi korurdu. Oynamayanlar oyuncular, Mourinho'yu oynayanlardan daha çok severdi. Bunu nasıl başardığını hala anlamıyorum!" sözlerini sarf etti.