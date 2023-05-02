81 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı Gordon Lightfoot'dan acı haber geldi. Lightfoot'un yaşamını yitirdiği belirtildi. Acı haber Gordon Lightfoot'un menajeri Victoria Lord tarafından duyuruldu.

"MİRASI YAŞAMALI"

Lightfoot'un vefatının ardından Kanada Başkanı Justin Trudeau, Twitter'dan bir mesaj yayınladı. Trudeau, mesajında, "En iyi şarkıcı ve şarkı sözü yazarlarımızdan birini kaybettik. Müziğiyle ülkemizin ruhunu yakaladı ve Kanada müziğinin şekillenmesine yardımcı oldu. Müziği gelecek nesillere ilham vermeye devam etmeli, mirası yaşamalı" ifadelerine yer verdi.