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        Haberler Yaşam Gördüğünüz ilk şey bağlanma sorunlarınızın olup olmadığını ortaya çıkarıyor

        Gördüğünüz ilk şey bağlanma sorunlarınızın olup olmadığını ortaya çıkarıyor

        Bir Tiktok kullanıcısı olan Mia Yilin, hesabından birçok ilginç test paylaşıyor. Ancak aralarından bir tanesi milyonlarca görüntüleme alarak sosyal medyada viral oldu. Fotoğrafa bakınca ilk ne gördünüz? Bu size, bağlılık sorunlarınızın olup olmadığı konusunda fikir verebilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 11:34 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:34
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        1

        Bu fotoğrafa bakınca önce ne görüyorsunuz? Bulut mu yoksa bir balık mı? Cevabı belirlediğinize göre analizlere geçelim.

        Not: Test tamamen eğlence amaçlıdır. Hiçbir şekilde bilimsel verilere dayanmaz.

        2

        İLK ÖNCE BALIK GÖRDÜYSENİZ;

        Eğer önce balığı gördüyseniz, hayatın kısa ve değerli olduğunu anlayan 'carpe diem' zihniyetine sahip olabilirsiniz. Enerjinizi ve vaktinizi değmeyen biri için harcamaktan hiç hoşlanmıyorsunuz. Bu yüzden sözlerden ziyade hareketlere bakıyorsunuz. Tüm bu bakış açınız size başarılı bir ilişki kurma şansı verebilir ama öte yandan sıklıkla gelecekle ilgili sıklıkla anksiyete ve stres yaşıyorsunuz.

        3

        İLK ÖNCE BULUT GÖRDÜYSENİZ;

        İlk önce bulutu gördüyseniz, dışarıdan güçlü ve dirençli görünebilirsiniz ama içeriden hassas birisiniz demektir. Bu hassasiyet sizi başkalarının sözlerinden ve eylemlerinden kaynaklanan kalp kırıklıklarına karşı daha savunmasız hale getiriyor. Duygusal acıdan korktuğunuz için uzun vadeli ilişkiler kurmakta zorlanabilirsiniz. Biriyle yetinme fikrinden nefret ediyorsunuz ve bir ilişkide çok yüksek standartlara sahipsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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