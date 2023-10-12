Haberler Yaşam Gördüğünüz ilk şey bağlanma sorunlarınızın olup olmadığını ortaya çıkarıyor

Gördüğünüz ilk şey bağlanma sorunlarınızın olup olmadığını ortaya çıkarıyor Bir Tiktok kullanıcısı olan Mia Yilin, hesabından birçok ilginç test paylaşıyor. Ancak aralarından bir tanesi milyonlarca görüntüleme alarak sosyal medyada viral oldu. Fotoğrafa bakınca ilk ne gördünüz? Bu size, bağlılık sorunlarınızın olup olmadığı konusunda fikir verebilir. Habertürk Giriş: 12.10.2023 - 11:34 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:34 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Bu fotoğrafa bakınca önce ne görüyorsunuz? Bulut mu yoksa bir balık mı? Cevabı belirlediğinize göre analizlere geçelim. Not: Test tamamen eğlence amaçlıdır. Hiçbir şekilde bilimsel verilere dayanmaz.

2 Şurada Paylaş!







İLK ÖNCE BALIK GÖRDÜYSENİZ; Eğer önce balığı gördüyseniz, hayatın kısa ve değerli olduğunu anlayan 'carpe diem' zihniyetine sahip olabilirsiniz. Enerjinizi ve vaktinizi değmeyen biri için harcamaktan hiç hoşlanmıyorsunuz. Bu yüzden sözlerden ziyade hareketlere bakıyorsunuz. Tüm bu bakış açınız size başarılı bir ilişki kurma şansı verebilir ama öte yandan sıklıkla gelecekle ilgili sıklıkla anksiyete ve stres yaşıyorsunuz.

3 Şurada Paylaş!







İLK ÖNCE BULUT GÖRDÜYSENİZ; İlk önce bulutu gördüyseniz, dışarıdan güçlü ve dirençli görünebilirsiniz ama içeriden hassas birisiniz demektir. Bu hassasiyet sizi başkalarının sözlerinden ve eylemlerinden kaynaklanan kalp kırıklıklarına karşı daha savunmasız hale getiriyor. Duygusal acıdan korktuğunuz için uzun vadeli ilişkiler kurmakta zorlanabilirsiniz. Biriyle yetinme fikrinden nefret ediyorsunuz ve bir ilişkide çok yüksek standartlara sahipsiniz.

Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

Şurada Paylaş! facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy

Yazı Boyutu Küçük Normal Orta Büyük Ekstra Büyük

Ana Sayfa

Yazı Boyutu

Paylaş

Kaydet