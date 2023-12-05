Gördüğünüzde oldukça şaşıracağınız en beklenmedik anlar
Bazı günler o kadar ilginç bir manzaraya şahit oluruz ki fotoğraf çekmek zorunluluk haline gelir. Çok küçük bir anın ilginçliği, her daim anlatacağınız bir anı olabilir.
“Bir bankta uyuklayan bir deniz aslanı gördüm.”
“Annemin bana doktorun muayenehanesinden gönderdiği resim.”
“Kedi Lisa.”
Teyzemin köpeğini atlarken yakaladım ve photoshoplanmış görünüyor.”
“Bahçemizde büyüyen bu papatya.”
"Bu kamyonu havaalanında gördüm. Ne kadar süredir orada olduğunu merak ediyorum."
“Nehir gezisi, kapasite tamamen dolu.”
“Dondurmamın fotoğrafını çekmeye çalıştım. Açgözlü martı bombaladı.”
"Kasabamın mezarlıklarından birinde LED'li 'Hoş geldin' tabelası var."