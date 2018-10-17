Görenler fotoğraf olmadığına inanamıyor

Gürcistan'da yaşayan 29 yaşındaki sanatçı Irakli Nadar, bilgisayarda gerçeküstü çizimler yapıyor. Yeteneği ile mucizeler yaratan bu sanatçının gerçekçi eserleri fotoğraf gibi duruyor. İşte sanatçının bilgisayarda yapıldığına emin olmak için birçok kez bakmak zorunda kalabileceğiniz o muhteşem çalışmaları!