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Ankara'da şaşırtan kaza! Görenler ne olduğunu anlamaya çalıştı

Ankara'da meydana kazada, binanın giriş katında asılı kalan otomobil şaşırttı. Camı kırıp bir bölümü içeri giren otomobili görenler ne olduğunu anlamaya çalıştı

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DHA
  • Görenler ne olduğunu anlamaya çalıştı! - Güncel Haberler

    Ankara'nın Altındağ ilçesi Feridun Çelik Mahallesi 1172'nci Sokak'ta sabah saatlerinde yabancı uyruklu kadının kullandığı otomobil, kontrolden çıktı.
  • Görenler ne olduğunu anlamaya çalıştı! - Güncel Haberler

    Kaldırma çarparak havalanan otomobil, Hilal Apartmanı'nın bahçe çitlerini aşıp, yüksek girişteki boş iş yerinin camlarını kırarak içeri girdi.
  • Görenler ne olduğunu anlamaya çalıştı! - Güncel Haberler

    Otomobil, duvarda asılı kaldı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, yanında bulunan çocuk hafif yaralandı.
  • Görenler ne olduğunu anlamaya çalıştı! - Güncel Haberler

    Yaralı çocuğa ambulansta müdahale edilirken, otomobil çekici ile kaldırıldı.
  • Görenler ne olduğunu anlamaya çalıştı! - Güncel Haberler

    Görgü tanığı mahallede oturan Sultan Yiğit, "Sabah kahvaltı hazırlamak için balkona çıktığımda bir arabanın yokuş aşağıya hızla geldiğini gördüm. Freni tutmadı galiba, kaldırıma çarparak binanın camından girdi" dedi.
  • Görenler ne olduğunu anlamaya çalıştı! - Güncel Haberler

    Oğuzhan Pınar ise, sürücünün fren yerine gaza bastığını ileri sürerek, "Hızını alamayınca kaldırımdan sekerek iş yerinin camından içeriye giriyor. Araba tam askıda kaldığı için 3-4 kişi arabayı arkadan tuttuk, kadın indi. Yanında da kız çocuğu vardı" dedi.

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