Oğuzhan Pınar ise, sürücünün fren yerine gaza bastığını ileri sürerek, "Hızını alamayınca kaldırımdan sekerek iş yerinin camından içeriye giriyor. Araba tam askıda kaldığı için 3-4 kişi arabayı arkadan tuttuk, kadın indi. Yanında da kız çocuğu vardı" dedi.