Görenleri hayrete düşürdü! Bariyeri menteşeli kapıya dönüştürdüler

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde görenleri hayrete düşüren bir olay meydana geldi.

İHA'da yer alan habere göre İstanbul-Çanakkale yolu üzerinde bulunan, kara yoluna ait bariyer kimliği belirsiz kişiler tarafından kesilerek menteşeli bir kapıya dönüştürüldü.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin, civardaki yerleşim yerlerine daha kısa yoldan ulaşmak için bariyeri kesmiş olabilecekleri değerlendirildi.