“Avrasya Maratonu”nda; Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve Dernek üyelerinden oluşan yaklaşık 40 kadar Hekim; “Sağlık Çalışanlarına Şiddete Karşı” dikkat çekmek amacıyla koştular.

Dernek üyeleri şu açıklamalarda bulundu: “Biz Türk Toraks Derneği üyeleri olarak bugün, başta görevi başındayken öldürülen meslektaşlarımız Fikret Hacıosman, Edip Can Kürklü, N. Göksel Kalaycı, Ali Menekşe, Ersin Arslan, Melike Erdem, Kamil Furtun, Aynur Dağdemir, Abdullah Biroğul, Metin Güneş, Hüseyin Ağır, Muhammed S. Berilgen olmak üzere, katledilen tüm sağlık çalışanlarının anısına İstanbul Maratonu’nda 10 km koşuyu tamamladık. Amacımız, yaşamını halkının sağlığına adayan biz sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin önlenmesi, her türlü şiddet özendirici davranışa son verilmesi ve bu konuya ilişkin daha kapsamlı, etkili, caydırıcı bir yasanın çıkarılmasını sağlayacak toplumsal bilincin oluşturulmasıdır.”

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