Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 9 Temmuz'da gerçekleştirilen "Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Görevde Yükselme Yazılı Sınavı" sonuçlarına göre, mevzuat gereği yapılacak sözlü sınavın tarihleri belli oldu. Peki, MEB görevde yükselme sınavı ne zaman? İşte, sınav takvimi tarihleri...

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MEB GÖREVDE YÜKSELME SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, sözlü sınavın 6 Ocak'ta memur ve sayman grubu, 7 Ocak'ta şef ünvanlı kadrolar ve 8-12 Ocak'ta şube müdürlüğü kadroları için yapılması planlandı.