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        Haberler Gündem Görevde yükselme sözlü sınav takvimi tarihleri | MEB açıkladı: Görevde yükselme sınavı ne zaman?

        MEB takvimi açıkladı: Görevde yükselme sınavı ne zaman?

        MEB görevde yükselme sözlü sınav takvimi tarihleri duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada memur ve sayman grubu, şef ünvanlı kadrolar ve şube müdürlüğü kadroları için yapılacak sözlü sınav tarihleri açıklandı. Bu noktada gözler "MEB görevde yükselme sınavı ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte, sınav takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 22:02 Güncelleme: 01.12.2023 - 22:02
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        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 9 Temmuz'da gerçekleştirilen "Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Görevde Yükselme Yazılı Sınavı" sonuçlarına göre, mevzuat gereği yapılacak sözlü sınavın tarihleri belli oldu. Peki, MEB görevde yükselme sınavı ne zaman? İşte, sınav takvimi tarihleri...

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        MEB GÖREVDE YÜKSELME SINAVI NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, sözlü sınavın 6 Ocak'ta memur ve sayman grubu, 7 Ocak'ta şef ünvanlı kadrolar ve 8-12 Ocak'ta şube müdürlüğü kadroları için yapılması planlandı.

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        Memur ünvanlı kadro sözlü sınavına 1448, saymanlık sözlü sınavına 182, şef kadrosu sözlü sınavına 1712, şube müdürlüğü sözlü sınavına ise 1277 aday katılacak.

        Memur, şef ve sayman kadroları sözlü sınavları 30 büyükşehirde, şube müdürlüğü sözlü sınavları ise Ankara'da yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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