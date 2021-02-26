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Göreve geldiğinden beri ABD'de 50 milyon doz Kovid-19 aşısı yapılan Başkan Joe Biden:

ABD'de, Başkan Joe Biden'ın göreve geldiği günden bu yana 50 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılırken, ülkedeki toplam aşı sayısı 66 milyon doza ulaştı.

Göreve geldiğinden beri ABD'de 50 milyon doz Kovid-19 aşısı yapılan Başkan Joe Biden:
AA

ABD'de yeni yönetim döneminde yapılan 50 milyonuncu doz Kovid-19 aşısı, Biden'ın katıldığı tören ile gerçekleştirildi.

Biden, Kovid-19'a karşı etkili bir süreç yürütmeye çalıştıklarının altını çizerek, "50. milyonuncu doz aşı bir zafer değil. Her şey henüz tamir edilmedi. Gidecek çok yolumuz var." ifadesini kullandı.

Normalleşmenin ne zaman olacağına dair net bir tarih veremeyeceklerini vurgulayan Biden, işlerin bir an önce yoluna girmesi için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Başkan Biden, aşı programlarının hızla ilerlediğini belirtirken, "Aşı programımızın hızına kanıp, gardımızı düşürmeyelim. Tanrı aşkına maskelerinizi takın." uyarısında bulundu.

Biden yönetiminin göreve geldiği 20 Ocak'tan bu yana 50 milyon doz Kovid-19 aşısı yapılırken, Trump yönetiminden beri ülkede yapılan Kovid-19 aşısı ise toplam 66 milyon doza ulaştı.

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