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        Haberler Gündem Görevinden affını isteyen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir, nereli? TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan biyografisi

        Görevden affını isteyen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir, hangi görevlerde bulundu?

        Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden affını istedi. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Görevinden affını isteyen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir, nereli ve hangi görevlerde bulundu?" Sorularını gündeme getirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk kadın Başkanı olarak tarihe geçen Hafize Gaye Erkan'ın hayatına ilişkin tüm merak edilen soruları haberimizde derledik. İşte görevinden affını isteyen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın biyografisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 23:40 Güncelleme: 02.02.2024 - 23:40
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        8 Haziran 2023 tarihinde itibaren Merkez Bankası Başkanlığını yürüten Hafize Gaye Erkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden affını talep etti. Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olarak yaklaşık 8 aydır görevini yürüten Hafize Gaye Erkan'ın görevinden affını talep etmesi, "Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir, nereli ve hangi görevlerde bulundu?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte görevinden affını isteyen Hafize Gaye Erkan hayatı ve çalışma hayatı...

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        MERKEZ BANKASI BAŞKANI GÖREVİNDEN AFFINI İSTEDİ!

        Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevden affını istedi

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        HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

        Hafize Gaye Erkan, 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmasının ardından eğitimine ABD’de devam etti ve finans alanında çalıştı. ABD’nin en genç finans profesörüdür. 1985’te kurulan First Republic Bank bünyesinde görev aldı.

        Hafize Gaye Erkan, bankacılık, yatırım, risk yönetimi, teknoloji ve dijital yenilik konularında derin uzmanlığa sahip kanıtlanmış bir finansal hizmetler lideridir. First Republic Bank'ta neredeyse sekiz yıl boyunca Co-Chief Executive Officer, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi, Baş Yatırım Sorumlusu, Baş Depozito Sorumlusu ve Co-Chief Risk Officer gibi görevlerde bulundu.

        Daha önce Goldman Sachs'ta neredeyse on yıl geçirdi. Yönetici Direktör ve Finansal Kuruluşlar Grubu Analitik ve Stratejiler Bölümü Başkanı olarak görev aldı. Erkan, büyük ABD bankaları ve sigorta şirketlerinin yönetim kurullarına ve yönetici yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi ve birleşme ve satın alma konularında danışmanlık yaptı.

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        Erkan, Mart 2022'de Fortune 500 şirketi Marsh McLennan'ın Yönetim Kurulu'na katıldı ve 2019'dan 2021'de LVMH tarafından satın alınana kadar Tiffany & Co.'nun Yönetim Kurulu'nda görev yaptı. Ayrıca, Princeton Üniversitesi Operasyon Araştırmaları ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi'nde görev yapmaktadır. 2019 yılında, Crain's'in Bankacılık ve Finans Sektöründe Önemli Kadınlar listesine ve American Banker'ın İzlenmesi Gereken Kadınlar listesine seçildi.

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        2018 yılında, San Francisco Business Times'ın 40 Yaş Altı 40 listesine ve Crain New York Business'ın 40 Yaş Altı 40 listesine seçildi. San Francisco Business Times'ın araştırmasına göre, Amerika'nın en büyük 100 bankasında 40 yaşın altında President veya CEO unvanına sahip tek kadın olarak belirlendi.

        New York Şehri Ortaklığı Yönetim Kurulu'nda görev yapmakta ve National Coalition of Girl’s Schools'ın aktif bir destekçisidir. Ayrıca, STEM eğitimi, mentorluk ve mesleki gelişim aracılığıyla dezavantajlı geçmişe sahip genç kadınları amaca yönlendiren Hafize Gaye Erkan, First Republic Fellowship Programı'nın kurucusudur. Ayrıca, Young Presidents' Organization, Council on Foreign Relations ve International Women's Forum üyesidir.

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        Erkan, Boğaziçi Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisliği lisansıyla birincilikle mezun oldu ve Princeton Üniversitesi'nde Operasyon Araştırmaları ve Finansal Mühendislik alanında doktora derecesi aldı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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