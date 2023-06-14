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Haberler Gündem Güncel Görevinden uzaklaştırılan Gökçeada Belediye Başkanı Çetin ile ilgili yeni gelişme
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Görevinden uzaklaştırılan Başkan Çetin ile ilgili başka bir davada yeni gelişme

Çanakkale'de, rüşvet aldığı iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden tedbiren uzaklaştırılan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'e başka bir davada verilen 2 ay 15 gün hapis cezası kesinleşti

Görevinden uzaklaştırılan Gökçeada Belediye Başkanı Çetin ile ilgili yeni gelişme
AA

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Fatih Mahallesi'nde bir inşaat firmasınca 2015 yılında yapılan binanın kendi arsasına taştığı gerekçesiyle N.B. tarafından Gökçeada Belediyesi ve Gökçeada Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunuldu.

İncelemeler sonucu mevzuata aykırı olduğu belirlenen inşaata devam edilmesi nedeniyle N.B, Gökçeada Belediyesi ile söz konusu inşaat firması aleyhine 2018'de dava açtı.

Gökçeada Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada, yapı ruhsatının mevzuata aykırı düzenlendiği tespit edilerek sanıklar Belediye Başkanı Ünal Çetin, İmar Müdürü S.D. ve memur M.H.Ü.'nün bu sene 16 Ocak'taki duruşmada "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak" suçundan 2 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırılmalarına hükmedilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Sanıkların başvurularını değerlendiren Çanakkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını uygun bularak itirazları reddetti. Bunun üzerine karar kesinleşti.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 31 Ocak'ta Gökçeada'da bazı adreslere düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de aralarında olduğu şüpheliler gözaltına alınmış, Çetin ve İmar Müdürü S.D. ile rüşvete aracılık ettiği öne sürülen H.E., 3 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Ünal Çetin, İçişleri Bakanlığınca, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden 4 Şubat'ta görevinden geçici olarak uzaklaştırılmıştı. Sanıklar hakkında rüşvet iddiasıyla yürütülen hazırlık soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

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