Gorica - Rudes maçı heyecanı

Hırvatistan 1.HNL maçında Gorica ile Rudes, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:30. Gorica 4 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Rudes 1 puanda ve 9. sırada. Gorica, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Rudes son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 385 kodlu maçı oynayanlar; Gorica galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, Rudes galibiyet oranı 3.50. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Gorica önceki hafta Solin mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Rudes, Sibenik karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Gorica, 5 gol attı ve 6 gol yedi.

Rudes, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Rudes 3 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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