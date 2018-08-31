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Gorilin çalılıkların arasında bulup dev kollarının arasına aldığı canlı galagogiller olarak adlandırılıyor. İri gözlü bu küçük hayvana çalı bebeği de deniyor. Ekvator Afrikası'nın sevimli ve çevik bir hayvanı olan çalı bebeği yerde ve ağaçların üzerinde top gibi zıplayabiliyor. Galagogillerin düz hat üzerinde olmayan bir cisme bakmak istediği zaman, gözünü değil, başını çevirmesi gerekiyor.