Gorille minik arkadaşı galagogillerin sıra dışı dostluğu
31.08.2018 - 12:24 | Güncelleme:
Ape Action Africa isimli bir kuruluş tarafından 1996 yılında kurtarılan 24 yaşındaki gorilin çalıların arasında bulduğu galagogillerle kurduğu dostluk yürek ısıttı
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Ape Action Africa adlı kâr amacı gütmeyen bir kuruluş 1966 yılından beri nesli tükenmekte olan gorilleri, şempanzeleri ve maymunları koruyor.
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Kuruluş 1996 yılında kurtardığı gorile gözü gibi bakıyor. Bobo adı verilen 24 yaşındaki goril de her daim bakıcılarını şaşırtmayı biliyor. 3 dişi ve 3 erkekten oluşan grubunun en baskın üyesi olan Bobo'ya diğer goriller meydan bile okuyamıyor.
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Ancak Bobo'nun bulduğu yeni arkadaş, gorillerin güçlü ve baskın oldukları kadar oldukça anaç olduklarını gözler önüne serdi.
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Sabah kontrollerinde, goril bakıcısı Bobo'yu çalı bebeği adı da verilen galagogilleri kucağında buldu. Galagogiller, korkmadan Bobo'nun etrafında yürüdü. Sonra birbirinden farklı iki canlı birlikte vakit geçirip dost oldular.
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Bobo'nun goril arkadaşları da çalı bebeğini merak etti ancak goril minik canlıyı kendine sakladı. Birlikte 2 saat vakit geçirdikten sonra çalı bebeği gözden kayboldu.
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Gorilin çalılıkların arasında bulup dev kollarının arasına aldığı canlı galagogiller olarak adlandırılıyor. İri gözlü bu küçük hayvana çalı bebeği de deniyor. Ekvator Afrikası'nın sevimli ve çevik bir hayvanı olan çalı bebeği yerde ve ağaçların üzerinde top gibi zıplayabiliyor. Galagogillerin düz hat üzerinde olmayan bir cisme bakmak istediği zaman, gözünü değil, başını çevirmesi gerekiyor.
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BAYKUŞ İLE KÖPEĞİN SIRA DIŞI DOSTLUĞU
Fotoğrafçı Tanja Brandt'ın evcil köpeği ve çeşitli cinslerdeki baykuşlar ile kurduğu dostluğu gözler önüne seren fotoğrafları ilgi görüyor.
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Almanya'da yaşayan vahşi yaşam fotoğrafçısı Tanja Brandt, köpeği Iglo ve başka hayvanların da bulunduğu birçok fotoğraf projesine sahip...
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"Iglo & Friends" isimli bir fotoğrafçılık şirketi kuran Brandt, evcil köpeği ve çeşitli cinslerdeki baykuşlar ile kurduğu dostluğu gözler önüne seren kareler yakalıyor.
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Ailesinin aksine, hayvanları daha bebekken bile çok sevdiğini söyleyen Brandt, "Çocukluğumda her çeşit evcil hayvana ailemden gizli bir şekilde baktım. Hayvanların güzelliğini, dostluğunu, gücünü, sadakatini ve cesaretini seviyorum. İnsanlar onlardan çok şey öğrenebilir" diyor.
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İşte Iglo ve baykuş dostlarından kareler...
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SIRA DIŞI DOSTLUK! KANATSIZ ARIYI HAYATA BAĞLADI
İskoçya'nın Inverness, bölgesinde yaşayan Fiona Presly, geçtiğimiz baharda asla unutamayacağı bir olay yaşadı.
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Kütüphane asistanı olarak çalışan kadın, bahçesiyle ilgilenirken yerde zar zor yürüyebilen bir yaban arısına rastladı.
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Ancak onu en çok şaşırtan şey ise arının kanatsız oluşuydu. Bir virüs yüzünden arının kanatları gelişmemişti ve hayatta kalma şansı oldukça düşüktü.
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Fiona, zavallı arı için minik bir bahçe oluşturdu, şekerli suyla tedavi etti. Böylelikle arı ile yardımsever kadın arasında ilginç bir dostluk başladı.
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Öyle ki Fiona, her bahçeye çıktığında arı onu karşıladı. Arının en çok olmayı sevdiği yer ise Fiona'nın elleriydi.
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İkilinin arasındaki dostluk sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Fiona yağmur yağdığında arının zarar görmemesi için onu evine aldı.
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Yaban arıları normalde ortalama 18 hafta yaşayabilse de Fiona'nın şifalı elleri, onun daha uzun süre hayatta kalmasını sağladı.
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Ancak arı zamana yenik düşerek bu bahar öldü, yaşlı kadın da kendisine unutamayacağı anılar biriktirdi.
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Belki de arıyı evcil hayvan gibi besleyen ilk kişi olan Fiona, böylelikle arının insanlarla dost olabileceğini gözler önüne serdi.
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