Kahramanmaraş'ta 10 yıl önce geçirdiği üveit (göz içi iltihabı) rahatsızlığı nedeniyle görme yetisini kaybeden döner ustası Murat Kaplan, engeline rağmen mesleğini yapmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 42 yaşındaki 4 çocuk babası döner ustası Murat Kaplan, 10 yıl önce üveit (göz içi iltihabı) rahatsızlığı sonucu görme yetisini kaybetti.

Yaşadığı olumsuzluklara rağmen hayata küsmeyen Kaplan, dönercilik mesleğine devam etti.





Kendisine ait iş yerinde zorlanmadan döner kesip, servis yapan Kaplan, çalışma arkadaşlarının yardımıyla müşterilerden hesap alıyor, pos cihazı kullanarak kredi kartıyla işlem gerçekleştiriyor.

Azmiyle müşterilerin dikkatini çeken Kaplan, engeline takılmadan ekmek parası için mücadele ediyor.

Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmanın kendisini her zaman mutlu ettiğini söyledi.

Yaklaşık 10 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisini kaybettiğini anlatan Kaplan, çocuklarının geleceği için çalışması gerektiğini bu nedenle de engeline aldırmadan mücadelesine devam ettiğini söyledi.

"GÖRME ENGELLİLERİN HEPSİ BİR CEVHER"



Kaplan, çocuklarının nafakasını çıkarabilmek için elinden geleni yaptığını aktararak, şunları kaydetti:

"10 yıldır görme engelliyim, hayattan hiç kopmadım ve çalışmaya devam ediyorum. Görme engelli olup eve kapanan birçok arkadaşımız var. Onların hayattan koptukları için ve mücadele etmedikleri için çok üzülüyorum. Görme engellilerin hepsi bir cevher. Benim bir mesleğim var ancak doğuştan görme engellilerin yeteneklerinin ortaya çıkarılmasına destek olunmasını istiyorum."

Çalışmanın, üretmenin önemli olduğunu dile getiren Kaplan, "Çalışmak inancımıza göre bir ibadettir. Daha çok çalışmak ve üretmemiz gerektiğine inanıyorum." şeklinde konuştu.