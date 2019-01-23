İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan Yanimahalle Nişangah Caddesi'ndeki evde babaanne ve dedesiyle birlikte yaşayan görme engelli Özal Özenç’ten 29 Aralık tarihinden beri haber alınamıyor. Özenç'in daha önce de kaybolduğunu ama geriye döndüğünü belirten Almanya’da yaşayan kuzeni Seda Görgü Günay, ilk defa bu kadar uzun zamandır haber alınamadığını söyledi.

Özenç'in yaşadığı yerde çok tanınan ve sevilen biri olduğunu belirten Günay, sosyal medyadan Özenç’i arama çalışmaları başlatırken, görenlerin 155’i aramalarını istedi.