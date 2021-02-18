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HaberlerSağlıkGörme engelli Hanifi Dede'den kendisine aşı yapan ekibe müzik ziyafeti - Haberler
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Görme engelli Hanifi Dede'den kendisine aşı yapan ekibe müzik ziyafeti

Muş'ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 10 aydır evden çıkmayan 73 yaşındaki görme engelli Hanifi Ünver, kendisine aşı yapan sağlık ekiplerine bağlama çaldı

Görme engelli Hanifi Dede'den kendisine aşı yapan ekibe müzik ziyafeti - Haberler
Görme engelli Hanifi Dede'den kendisine aşı yapan ekibe müzik ziyafeti
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AA

Ameliyat olan eşiyle Malatya'dan Muş'taki kızının evine gelen doğuştan görme engelli Ünver, salgın nedeniyle memleketine dönemedi. Sağlık ekipleri de kızının evine giderek Ünver'e Covid-19 aşısı yaptı.

Ekiplere bağlaması ve kendi bestelediği "korona" şarkısıyla mini konser veren Ünver, salgın nedeniyle 10 aydır evden çıkmayarak kurallara uyduğunu söyledi.

KORONAVİRÜSLE İLGİLİ ESER YAZDI

Toplumun tüm kesimlerinin de kurallara uyması gerektiğini belirten Ünver, şöyle konuştu: "Bakanımız, hekimlerimiz, bilim insanları 'dışarı çıkmayın' diyorsa, mutlaka bir bildikleri vardır. Biz onlara uymak mecburiyetindeyiz. Ona riayet ettiğim için dışarı çıkmadım. Boş durmayı sevmem. Koronavirüsle ilgili bir eser yazmıştım. Sağlık çalışanları bugün aşı münasebetiyle evimize geldi. Aşımızı yaptıktan sonra ekiplere eserimi seslendirdim. Allah razı olsun beni kırmadılar, dinleme lütfunda bulundular. Çok teşekkür ediyorum."

"BÖYLE DURUMLARLA NADİREN KARŞILAŞIYORUZ"

Doktor Resul Karakaya ise Muş Toplum Sağlığı Merkezi'nden aşılama için Hanifi Ünver'in evine geldiklerini aktardı.

Gün boyu aşı yaptıkları için yorulduklarını ifade eden Karakaya, "Hanifi amcamız korona hakkında bir şarkı bestelediğini söyleyince dinlemek istedik. Gayet güzel oldu ve bize iyi geldi. Böyle durumlarla nadiren karşılaşıyoruz. Ama aşı için evlere gittiğimizde farklı deneyimler yaşayabiliyoruz. Amca türküsüyle koronavirüs önlemleri konusunda çok güzel mesajlar verdi" ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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