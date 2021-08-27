Görme engelli İranlı atlet, hayal ettiği paralimpik şampiyonluğu için Antalya'da ter döküyor

AA

İran'ın Gürgan şehrinde dünyaya gelen doğuştan görme engelli 27 yaşındaki Sarani, çocukluk yıllarından itibaren sporcu olmanın hayaliyle büyüdü.

Spor hayatına 16 yaşında tanıştığı güreş ile başlayan Sarani, hem bu sporu hem de ardından denediği birçok branşı engeli nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Arkadaşı ile 5 yıl önce turistik ziyaret amacıyla geldiği Antalya'da, Engel Tanımayanlar Derneği ile tanışan Sarani, kısa süre sonra engelli bireylere uzmanı olduğu manuel terapi konusunda eğitim vermeye başladı.

Türkiye'de engelli bireylere yönelik çalışmalara ve sporculara verilen desteğe hayran kalan Sarani, spor hayatına yeni şans vermek için Antalya'ya yerleşme kararı aldı.

Atletizmde kendisini geliştirmek isteyen Sarani, 84 yaşındaki Türk antrenörü Oktay Şensoy yönetiminde şampiyonalara hazırlanıyor.

- Sarani: "Her zaman başarılı bir insan olmak istiyorum"

İranlı atlet Hossein Sarani, AA muhabirine, engeli nedeniyle karşılaştığı zorlukları anlattı.

Mücadele etmekten asla vazgeçmediğini belirten Sarani, "Her zaman başarılı bir insan olmak istiyorum. Yüzde 90 görme engelliyim. Hedefim paralimpik oyunları şampiyonu olmak ve bunun için mücadelemi sürdüreceğim. Atletizm beni çok geliştirdi. Koşuyu çok seviyorum. Benim için bir hedef haline geldi." diye konuştu.

Sarani, hayalini gerçekleştirme yolunda Türkiye'yi ve antrenörü Şensoy'u kendisi için çok önemli bir şans olarak nitelendirdi.

"Türkiye'ye spor hedeflerim için yerleştim." ifadesini kullanan Sarani, sözlerine şöyle devam etti:

"Burayı çok seviyorum. Türkiye'de sporcuları gerçekten çok destekliyorlar. Burada kendimi hiç gurbette gibi hissetmiyorum. Oktay hocam bana hep destek oldu. Maddi manevi her zaman yanımdaydı. Beni hiçbir zaman bırakmadı. Oktay hocam, eşi ve dernek başkanımız benim buradaki ailem oldular. Ne zaman zor durumda kalsam, yanımdalardı. Haklarını nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Onlar sayesinde yarışlara gittim ve birincilikler elde ettim."

Sarani, engellilere sportif başarılarıyla örnek olmak istediğini sözlerine ekledi.

- Şensoy: "Ona faydalı olabilmek için gecemi gündüzüme kattım"

Atletizmde 68 yılını dolduran ve aynı zamanda veteran milli atlet olan antrenör Oktay Şensoy, Sarani ile ilk günden beri sıkı tempoyla çalıştıklarını dile getirdi.

Engelli bir sporcuyla ilk kez çalıştığını aktaran Şensoy, "1,5 yıldır her gün Hossein'le çalışıyoruz. Engeli nedeniyle farklı bir mücadele vermemiz gerekti. Bu, beni çok heyecanlandırdı. Ona faydalı olabilmek için gecemi gündüzüme kattım. Hossein, çok dürüst, söz dinleyen ve programlı bir sporcu. Hedefimiz Paralimpik Dünya Şampiyonası ve çalışmalarımızı buna yönlendirdik. Allah bana sağlık verdiği müddetçe ona destek olmaya devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Şensoy, Sarani'yi tanıdıktan sonra bilgi, birikim ve deneyimlerini engelli sporculara aktarmaya karar verdiğini sözlerine ekledi.