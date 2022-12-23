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Görme engelli öğretmenin en büyük destekçisi öğrencileri oldu

Konya'da karşılaştığı tüm zorluklara rağmen sevdiği meslekten vazgeçmeyen görme engelli sosyal bilgiler öğretmeni Gazi Baştürk, azmiyle öğrencilerinin geleceğine yön veriyor

Görme engelli öğretmenin en büyük destekçisi öğrencileri oldu
Görme engelli öğretmenin en büyük destekçisi öğrencileri oldu
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AA

Konya'nın Karapınar ilçesinde 6 çocuklu Baştürk ailesinin beşinci çocuğu olarak dünyaya gelen 43 yaşındaki Gazi Baştürk, ilkokulu görme engelliler okulunda tamamladı.

Başarılı bir lise dönemi geçiren Baştürk, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünden mezun olunca önce Salur Kemal Cantürk İlkokulu'nda daha sonra Fevzi Paşa Ortaokulu'nda göreve başladı.

BAŞARILI BİR EĞİTİM HAYATI GEÇİRDİ

Fevzi Paşa Ortaokulu'nda Mesleğini ilk günkü heyecanla sürdüren Baştürk, erken gelişen başının görme sinirlerine baskı yapmasıyla 3 yaşından bu yana görme engelli olarak hayatını sürdürmek zorunda kaldığını söyledi.

Görme engelliler ilkokuluna gitmek için ailesinden ayrıldığını aktaran Baştürk, "İlk ve ortaokulu gurbette okudum. Devlet Parasız Yatılı Sınavını kazandım. Akşehir'deki Selçuklu Lisesi'ne bir hafta gittim. Bu şartlarda Karapınar'da da okuyabileceğimi düşündüm ve kaydımı aldırdım. Karapınar Lisesi'nden dönem birincisi olarak mezun oldum. Üniversite sınavına ikinci kez girdiğimde kazandım." diye konuştu.

Öğrenciliğinin çok güzel geçtiğini, hala görüştüğü arkadaşlarının olduğunu anlatan Baştürk, öğrenciliği döneminde arkadaşlarının hayatını kolaylaştırmak için hep destek olduğunu kaydetti.

ÖĞRENCİLERİ KADAR MESLEKTAŞLARI DA GAZİ ÖĞRETMENİN YANINDA

Öğretmen olduğu için çok mutlu olduğunu vurgulayan Baştürk, okumanın ve başkalarına muhtaç olmadan yaşamını sürdürmenin bir ayrıcalık olduğunu dile getirdi.

Baştürk, mesleğini 13 yıldır gururla yaptığını belirterek, şöyle devam etti: "İlk öğrencilerim evlenmişler, çocuk sahibi olmuşlar. Bazen denk geliyoruz. Çok büyük bir mutluluk. Zorluğu var ama öğrencilerim bana destek olmak için aralarında tartışabiliyor. Öğretmenlik çok güzel. Ben evlenmedim, çocuk sahibi olmadım. Çocuk sevgisini öğrencilerimle gideriyorum. Bazen yaramazlıkları oluyor ama öğrencilerimi çok seviyorum. Bu başarımda meslektaşlarımın desteği de çok büyük. Her sınıfta görevli öğrencim var. Konuya ait görselleri indiriyorum. Görevli öğrencim akıllı tahtadan açıyor. Söz almak için parmak kaldıran öğrenci varsa yine görevli öğrenci beni uyarıyor. Sınavlarda müsait olan bir arkadaşım ya da diğer sınıflardan bir öğrenci gözlem yapıyor. Notları öğretmen arkadaşlarımın desteğiyle sisteme giriyorum."

Annesinin iki yıl önce vefat ettiğini, 84 yaşındaki babasıyla yaşadıklarını aktaran Baştürk, yemek ve ütü dışındaki her işini kendisinin yaptığını sözlerine ekledi.

"GAZİ ÖĞRETMENİMİZİN BAZI İŞLERİNE YARDIM EDİYORUZ"

Okulun 8. sınıf öğrencisi Büşra Aydoğdu, Gazi Baştürk'ün derslerinin çok keyifli geçtiğini belirterek, "Gazi öğretmenimizin bazı işlerine yardım ediyoruz. Sınıf defterini yazıyoruz" dedi.

Öğrencilerden Kerem Gönüllü, "Gazi öğretmenimi çok seviyorum. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Öğretmenimizin koluna giriyor, gitmek istediği yere götürüyorum" diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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