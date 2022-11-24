Görme engelli Zeynep öğretmenin hayali gerçek oldu

20 DAKİKA GÖKYÜZÜNDE UÇTU

Yılmaz, pilot Tarık Yıldırım ile tandem atlayış yaparak yamaç paraşütüyle uçuş deneyimi yaşadı. Heyecanlı olduğu gözlenen Zeynep öğretmen, yaklaşık 20 dakika gökyüzünde uçtu.

Zeynep Yılmaz, paraşütle uçuş hayalinin gerçek olduğunu belirterek, "Benim için çok güzel bir Öğretmenler Günü hediyesi oldu. Çok keyifli anlar yaşadım. Bana bu heyecanı yaşatanlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.