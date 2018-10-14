Türkiye Körler Federasyonu ve Engelliler Konfederasyonu Başkanı avukat Turhan İçli, "Bireylerin eğitime her aşamada rahatlıkla erişebilmeleri için gerekli bütün altyapının oluşması bizim en önemli taleplerimizden birisidir, çünkü görme engellilerin eğitimi, bağımsızlıklarının güvencesidir" dedi.



İçli, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler Günü dolayısıyla görme engellilerin çözüm bekleyen sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.



AA'nın haberien göre; görme engellilerin farkındalık oluşturmaları için ilk kez ABD Başkanı John Kennedy tarafından 1963 yılında 15 Ekim'in "Dünya Beyaz Baston Körler Günü" ilan edildiğini hatırlatan İçli, 1969 yılında da Dünya Körler Federasyonunun Görme engellilerin güvenliği, bağımsızlığı ve özgürlüğünü simgeleyen bu günü, "Beyaz Baston Körler Güvenlik Günü" kabul ettiğini vurguladı.



"ÇALIŞMALAR YETERSİZ VE KURALLARA UYGUN DEĞİL"

Kentlerde görme engellilere yönelik çalışmaların yetersiz olduğunun altını çizen İçli, "Son yıllarda başlatılan çalışmalarla, erişilebilirlik konusunda bazı mesafeler katedildi. Yollardaki sarı çizgiler, görme engellilerin takip konusunda yaşamını kolaylaştırıyor ama bunlar yetersiz ve kurallara uygun olarak yapılmış şeyler değil" diye konuştu.



Eğitim konusunda Türkiye'de olumlu gelişmeler yaşandığını anımsatan İçli, görme engellilerin eğitime erişiminde yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için daha fazla destekleyici enstrümanlar olması gerektiğini belirtti.



Görme engellilerin, görenlerle birlikte aynı eğitimi almasının güzel bir uygulama olduğunu dile getiren İçli, şöyle devam etti: "Bireylerin eğitime her aşamada rahatlıkla erişebilmeleri için gerekli bütün altyapının oluşması bizim en önemli taleplerimizden birisidir, çünkü görme engellilerin eğitimi, bağımsızlıklarının güvencesidir. Bununla şunu söylemek istiyorum. Bugün Türkiye'de kaynaştırma eğitimi var. Yani görme engelliler, diğer okullarda örgün eğitim okullarında diğer yaşıtlarıyla birlikte okuyorlar. Bu çok güzel bir şey. Ancak görmeyen bireylerin buralarda okuyabilmeleri için gezici öğretmen destek odasının olması gerekiyor. Liseden özel alfabe braille öğrenmeden mezun olan bazı üyelerimiz, üniversitede braille alfabesi bilmedikleri için derse adapte olamıyor ve başarı derecesi düşüyor. Bu yüzden özel eğitim okullarının güçlendirilmesini ve kaynaştırma eğitiminde ise destekleyici önlemlerin alınmasını istiyoruz."

EKPSS KATKI SAĞLADI

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ile görme engellilere istihdam konusunda katkı sağlandığına işaret eden İçli, şu değerlendirmelerde bulundu: "İstihdam çok önemli bir sorun. Görme engelliler arasında istihdam sorunu çözümü için başlatılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı uygulaması epey bir mesafe katettirdi. 2012 yılından itibaren işe giren engelli sayısı 30 bin dolayındadır. Ancak istihdam konusunda yapılması gereken önemli işler var."

"BİLİNÇLİ YARDIM ETME BİÇİMLERİ ÖĞRENİLMELİ"

Günlük yaşamda görme engellilere yardımda bulunanlara seslenen Turhan İçli, şunları kaydetti: "Halkımızdan bilinçli yardım etme biçimlerinin öğrenilmesini rica ediyorum, çünkü görme engelli bireyi incitmeden onun gereksinimi olduğu kadar yardımcı olmak bambaşka bir konudur. Maalesef kaba yardım biçimleriyle de karşılaşmaktayız. Bazen yardımseverlerin görme engelli bireylere yardım ederken, ihtiyacı olup olmadığını sormaları ve görme engelli bireyin kendi koluna girmesine izin vermesini bekleyerek o şekilde hareket etmesi gerekiyor."

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