Görsel anket: Hangi kadını daha çekici bulduğunuz kişiliğinizi yansıtıyor

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2. KADIN İkinci kadını seçmeniz, başkalarıyla hızla iletişim kuran sosyal bir kişi olduğunuz anlamına gelebilir. Genellikle iyi ve şakacı bir ruh hali içinde olan, uyumlu bir insansınız. Olumlu kalmaya çalışıyorsunuz ve üzüntünüzü göstermek yerine etrafınızdaki herkese gülümsüyorsunuz. Ancak durum her zaman böyle değildir ve bazen size söylenen basit bir olumsuz söz bile ruhunuzu incitebilir.

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3. KADIN Üçüncü kadını tercih ediyorsanız büyük olasılıkla mütevazı ve utangaç bir insansınız. Siz, başkalarıyla hemen bağlantı kurmayan bir insansınız ancak güvendikten sonra kendinizi tamamen açabilirsiniz. Her şeyin plana göre olmasını seviyorsunuz ve spontanelikten pek hoşlanmıyorsunuz. Ayrıca, çatışmalardan uzak durma eğilimindesiniz ve başkalarının hislerini anlamaya çalışıyorsunuz.