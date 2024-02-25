Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Görsel dönüşüm: Öncesi ve sonrası fotoğraflarını paylaşan insanlar şaşırtabiliyor

        Görsel dönüşüm: Öncesi ve sonrası fotoğraflarını paylaşan insanlar şaşırtabiliyor

        Sosyal medyada yaygınlaşan öncesi ve sonrası fotoğrafları, insanların yaşadığı değişimleri gösteren bir akımdır. Bu akımda yan yana getirilen bazı fotoğraflar, insanları şaşırtabiliyor. İşte, sizin için değişim yaşayan insanların görselleri!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2024 - 13:00 Güncelleme: 25.02.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İnsanlar hayatlarında birkaç değişiklik yaparak önceki hallerinden çok daha farklı birisine dönüşebiliyorlar. Bu durumu yaşayan insanlar ise güncel hallerinden memnun kaldıklarında bunu sosyal medyada paylaşarak kendileriyle gurur duyabiliyorlar. İşte, öncesi ve sonrasını paylaşanların fotoğrafları ve yorumları...

        2

        ''Burun ameliyatı oldum ve sağdaki fotoğraf operasyondan 6 ay sonrasını gösteriyor, çok memnun kaldım.''

        3

        ''Diyetimi tamamen değiştirdikten, içkiyi bıraktıktan ve kilo verdikten sonra tamamen farklı birisine dönüştüğümü düşünüyorum.''

        4

        ''Boyun germe ameliyatımdan önce ve sonrası. 18 günde bile inanılmaz bir sonuç aldığımı düşünüyorum.''

        5

        ''Takma adım 'çirkin Betty'di.''

        6

        ''66 yaşındaki annem tam bir yüz gerdirme ameliyatı geçirdi.''

        7

        ''Dövmem solmuştu ve çok kötü durumdaydı, geçenlerde yenilettim çok güzel olmamış mı?''

        8

        ''Bazen aynaya baktığımda kendimi tanıyamıyorum.''

        9

        ''Ergenliğimde kulaklarıma tünel yaptırdığım için deformasyon yaşamıştım bu yüzden kulaklarımdan operasyon geçirmek zorunda kaldım. Yeniden sağlıklı olmak çok güzel.''

        10

        ''İlerleme için pratik yapın! Denemekten vazgeçmediğim için beni o kadar mutlu etti ve gururlandırdı ki. İlk kekim şimdi kekime karşı.''

        11

        ''Fotoğraflar arasında 2 yıl fark var; kilom değişmedi fakat egzersiz yapmaya başladım. İyi eğitilmiş kaslar, genel vücut şeklinizi bu şekilde etkiler.''

        12

        ''Köpek parkına gitmeden önce beyazdı, son haline bakın!''

        13

        ''2 yıl içerisinde kaktüsümün nasıl büyüdüğüne bakın!''

        14

        ''Kollarım çok inceydi, 3 yıl içerisinde bu çubukları normal insan kollarına dönüştürdüm ve hatta bazı kısımları kaslandırabildiğim için kendimle gurur duyuyorum."

        15

        ''Odamı temizlemeden öncesi ve sonrası.''

        16

        ''Bir fondötenin tenimdeki lekeleri bu kadar iyi kapatabileceğini bilmiyordum.''

        17

        ''63 yaşındayım ve bunun 41 yılında Snuffy adlı oyuncağa sahibim. Benim için manevi değeri yüksek olduğu için ben, annem, bir amcam, 2 teyzem tarafından oyuncağı onardık.''

        Kaynak: Reddit

        Fotoğraf kaynakları: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Son nefeste Fenerbahçe!
        Son nefeste Fenerbahçe!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz
        Zelenskiy'den G7'ye: Neye ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz
        G.Saray'dan penaltı tepkisi ve istifa çağrısı!
        G.Saray'dan penaltı tepkisi ve istifa çağrısı!
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan çalışma saati açıklaması
        "Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor"
        "Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor"
        Yayayı öldürdü: 'Farketmedim' dedi
        Yayayı öldürdü: 'Farketmedim' dedi
        "Alamet biriktirmek"
        "Alamet biriktirmek"