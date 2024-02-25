Görsel dönüşüm: Öncesi ve sonrası fotoğraflarını paylaşan insanlar şaşırtabiliyor
Sosyal medyada yaygınlaşan öncesi ve sonrası fotoğrafları, insanların yaşadığı değişimleri gösteren bir akımdır. Bu akımda yan yana getirilen bazı fotoğraflar, insanları şaşırtabiliyor. İşte, sizin için değişim yaşayan insanların görselleri!
İnsanlar hayatlarında birkaç değişiklik yaparak önceki hallerinden çok daha farklı birisine dönüşebiliyorlar. Bu durumu yaşayan insanlar ise güncel hallerinden memnun kaldıklarında bunu sosyal medyada paylaşarak kendileriyle gurur duyabiliyorlar. İşte, öncesi ve sonrasını paylaşanların fotoğrafları ve yorumları...
''Burun ameliyatı oldum ve sağdaki fotoğraf operasyondan 6 ay sonrasını gösteriyor, çok memnun kaldım.''
''Diyetimi tamamen değiştirdikten, içkiyi bıraktıktan ve kilo verdikten sonra tamamen farklı birisine dönüştüğümü düşünüyorum.''
''Boyun germe ameliyatımdan önce ve sonrası. 18 günde bile inanılmaz bir sonuç aldığımı düşünüyorum.''
''Takma adım 'çirkin Betty'di.''
''66 yaşındaki annem tam bir yüz gerdirme ameliyatı geçirdi.''
''Dövmem solmuştu ve çok kötü durumdaydı, geçenlerde yenilettim çok güzel olmamış mı?''
''Bazen aynaya baktığımda kendimi tanıyamıyorum.''
''Ergenliğimde kulaklarıma tünel yaptırdığım için deformasyon yaşamıştım bu yüzden kulaklarımdan operasyon geçirmek zorunda kaldım. Yeniden sağlıklı olmak çok güzel.''
''İlerleme için pratik yapın! Denemekten vazgeçmediğim için beni o kadar mutlu etti ve gururlandırdı ki. İlk kekim şimdi kekime karşı.''
''Fotoğraflar arasında 2 yıl fark var; kilom değişmedi fakat egzersiz yapmaya başladım. İyi eğitilmiş kaslar, genel vücut şeklinizi bu şekilde etkiler.''
''Köpek parkına gitmeden önce beyazdı, son haline bakın!''
''2 yıl içerisinde kaktüsümün nasıl büyüdüğüne bakın!''
''Kollarım çok inceydi, 3 yıl içerisinde bu çubukları normal insan kollarına dönüştürdüm ve hatta bazı kısımları kaslandırabildiğim için kendimle gurur duyuyorum."
''Odamı temizlemeden öncesi ve sonrası.''
''Bir fondötenin tenimdeki lekeleri bu kadar iyi kapatabileceğini bilmiyordum.''
''63 yaşındayım ve bunun 41 yılında Snuffy adlı oyuncağa sahibim. Benim için manevi değeri yüksek olduğu için ben, annem, bir amcam, 2 teyzem tarafından oyuncağı onardık.''
Kaynak: Reddit
Fotoğraf kaynakları: Reddit