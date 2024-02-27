Görsel zorluk: Gözden kaçan hataları bulmanız gereken 6 bulmacayı çözebilir misiniz?

Cevap: Ağaçta hem elma hem de salatalık aynı anda yetişemez. Görsele göre yaz mevsimi yaşanıyor ancak arkadaki ağacın üzerinde kar var, bu da olamaz. Kuşların arasında unicorn var, gerçek olmayan bir canlı konulması hata olduğunu gösterir. Ayrıca normal bir bahçede fil gibi bir hayvanla karşılaşılma ihtimali yoktur ve görseldeki kadın elma topluyor tuğla değil, dolayısıyla o da yanlıştır.