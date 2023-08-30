Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Göründüğünden daha kısa olan Hollywood yıldızları

        Göründüğünden daha kısa olan Hollywood yıldızları

        Hollywood ünlü yıldızları ekran karşısında gerçek dünyada olduğundan daha farklı görünebiliyor. Özellikle dizi ve film çekimlerinde daha uzun görünebilmek için platformlar kullanılıyordu. Artık güzellik standartlarına eskisi gibi önem vermeyen Hollywood yıldızları kalıplara meydan okuyor. İşte göründüğünden daha kısa olan ünlüler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 16:56 Güncelleme: 30.08.2023 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BRUNO MARS

        Dünyaca ünlü şarkıcı Bruno Mars 1,65 metre boyunda.

        2

        DANİEL RADCLİFFE

        Harry Potter serisinden tanıdığımız Daniel Radcliffe 1,65 metre boyunda.

        3

        JOSH HUTCHERSON

        Açlık oyunları serisinden tanınan ünlü oyuncu Josh Hutcherson, 1,65 metre boyunda.

        4

        ELİJAH WOOD

        Yüzüklerin Efendisi serisinden tanınan ünlü oyuncu Elijah Wood, 1,65 metre boyunda.

        5

        BEN STİLLER

        Ünlü oyuncu Ben Stiller 1,67 metre boyunda.

        6

        MARTİN FREEMAN

        Hollywood aktörü Martin Freeman 1,70 metre boyunda.

        7

        ZACH GALİFİANAKİS

        Felekten Bir Gece serisinden tanınan Zach Galifianakis 1,70 metre boyunda.

        8

        TOM CRUİSE

        Ünlü Hollywood yıldızlarından birisi olan Tom Cruise 1,70 metre boyunda.

        9

        MARK WAHLBERG

        Ünlü oyuncu Mark Wahlberg 1,73 metre boyunda.

        10

        JOAQUİN PHOENİX

        Joker filmi ile yeniden gündeme gelen Joaquin Phoenix 1,73 metre boyunda.

        11

        KİT HARİNGTON

        Game of Thrones dizisinin sevilen oyuncusu Kit Harington 1,73 metre boyunda.

        12

        ROBERT DOWNEY JR.

        Oppenheimer filmi ile yeniden ekran karşısına geçen Robert Downey Jr. 1,73 metre boyunda.

        13

        TOM HOLLAND

        Spiderman filmiyle tanınan Tom Holland 1,73 metre boyunda.

        14

        JEREMY RENNER

        Marvel filmlerinin sevilen oyuncusu Jeremy Renner 1,74 metre boyunda.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Prigojin'in uçağı kasıtlı olarak mı düşürüldü? Kremlin'den açıklama
        Prigojin'in uçağı kasıtlı olarak mı düşürüldü? Kremlin'den açıklama
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        "Haftaya sonbahar gibi olacak"
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Bisikletini vermek istemedi! 14 yaşındaki çocuk öldürdü!
        Bisikletini vermek istemedi! 14 yaşındaki çocuk öldürdü!
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Kuzey Kore'den 'nükleer' uyarı
        Kuzey Kore'den 'nükleer' uyarı
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        "Bıçak sırtı!"
        "Bıçak sırtı!"