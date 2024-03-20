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        Haberler Gündem Güvenlik GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI! Son dakika: MİT sözde sorumluyu böyle etkisiz hale getirdi - Video Haber

        MİT sözde sorumluyu böyle etkisiz hale getirdi

        MİT, terör örgütü PKK'nın sözde "gençlik topluluğu kadın genel sorumlusu" Rojda Bilen'in kuzey Irak'ta etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntülerini paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 10:08 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:08
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        MİT böyle vurdu!
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "gençlik topluluğu kadın genel sorumlusu" Rojda Bilen'i Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirildiği anların görüntülerini paylaştı.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen görüntüye göre, "Bişeng Brüsk" kod adlı terörist Bilen'in içinde bulunduğu beyaz pikap araç Süleymaniye kırsalında takibe alınıyor.

        Araç, silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırısı ile vurularak terörist Bilen etkisiz hale getiriliyor.

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