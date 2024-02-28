Görüntülerin ardındaki hikaye: Olağanüstü anları ölümsüzleştiren insanların fotoğrafları
Çocukken dünyaya merakla bakarız ancak zamanla günlerin yoğunluğundan ilgimiz azalabilir. Ancak yine de sosyal medyada karşımıza çıkan dünyanın farklı anlarını gösteren fotoğraflar hoşumuza gidebilir. İşte, sizin için olağanüstü anların fotoğrafları...
Günlük hayatta insanlar birçok olay yaşarlar ve bu olaylar genellikle rutinlerine bağlıdır. Ancak bazen hiç beklenmedik ve her gün görmenin mümkün olmadığı farklı durumlara rastlayabilirler. İşte, böyle anları kameraya alan insanların fotoğrafları ve yorumları...
''Yanmış ampulün içinde oluşan desene bakın!''
''Güneş, bu yeni asfaltlanmış yere isabet etti ve polarize mercekler sayesinde bir gökkuşağı yolu oluşmuş gibi durdu.''
''Dün gece yatmadan önce kirli bardağımın içerisine deterjan dökmüştüm, sabah bu halde buldum.''
''Çocukların kaçmasını önlemek için doktor muayenehanesinde kapı kolu daha yüksekte duruyor.
''Turuncu alet kutum, odamın mavi ışığı altında bir video oyunundan alınmış bir eşya gibi duruyor.''
''Bugün Chicago'da bunu gördüm, ne olduğunu ben de bilmiyorum.''
''Güneş panelleri sandığımdan daha çok işe yarıyormuş. Hem mağazaya güç sağlıyor hem de altındaki arabaları gölgede tutuyor, bayıldım.''
''Bu sabah mutfağımın perdesini açınca bu manzarayla karşılaştım.''
Su şişemi bulaşık makinesine koymuştum, bu kadar küçülerek çıkmasını beklemiyordum.''
''Bisiklet sürerken duble gökkuşağı ile karşılaştım.''
''Kirlenen deri koltuğumu temizledim ve markası ortaya çıktı.''
''Bu değişik canlı benim limon ağacımda yetişti.''
''Kardeşim yanlışlıkla kumla kaplı ahtapotun üzerine bastığı için ölmesini engellemek amacıyla üzerine su döktük ve parlak mavi halkaları fark ettik. Normal bir ahtapot olmadığını fark edince araştırdık: Bir insanı yarım saatten kısa sürede felç edip öldürebilirler ve 26 insanı öldürmeye yetecek kadar zehir içeriyorlarmış.''
''Ayakkabılarımın alt kısmında müzik notaları var.''