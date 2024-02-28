Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Görüntülerin ardındaki hikaye: Olağanüstü anları ölümsüzleştiren insanların fotoğrafları

        Görüntülerin ardındaki hikaye: Olağanüstü anları ölümsüzleştiren insanların fotoğrafları

        Çocukken dünyaya merakla bakarız ancak zamanla günlerin yoğunluğundan ilgimiz azalabilir. Ancak yine de sosyal medyada karşımıza çıkan dünyanın farklı anlarını gösteren fotoğraflar hoşumuza gidebilir. İşte, sizin için olağanüstü anların fotoğrafları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 15:11 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Günlük hayatta insanlar birçok olay yaşarlar ve bu olaylar genellikle rutinlerine bağlıdır. Ancak bazen hiç beklenmedik ve her gün görmenin mümkün olmadığı farklı durumlara rastlayabilirler. İşte, böyle anları kameraya alan insanların fotoğrafları ve yorumları...

        2

        ''Yanmış ampulün içinde oluşan desene bakın!''

        3

        ''Güneş, bu yeni asfaltlanmış yere isabet etti ve polarize mercekler sayesinde bir gökkuşağı yolu oluşmuş gibi durdu.''

        4

        ''Dün gece yatmadan önce kirli bardağımın içerisine deterjan dökmüştüm, sabah bu halde buldum.''

        5

        ''Çocukların kaçmasını önlemek için doktor muayenehanesinde kapı kolu daha yüksekte duruyor.

        6

        ''Turuncu alet kutum, odamın mavi ışığı altında bir video oyunundan alınmış bir eşya gibi duruyor.''

        7

        ''Bugün Chicago'da bunu gördüm, ne olduğunu ben de bilmiyorum.''

        8

        ''Güneş panelleri sandığımdan daha çok işe yarıyormuş. Hem mağazaya güç sağlıyor hem de altındaki arabaları gölgede tutuyor, bayıldım.''

        9

        ''Bu sabah mutfağımın perdesini açınca bu manzarayla karşılaştım.''

        10

        Su şişemi bulaşık makinesine koymuştum, bu kadar küçülerek çıkmasını beklemiyordum.''

        11

        ''Bisiklet sürerken duble gökkuşağı ile karşılaştım.''

        12

        ''Kirlenen deri koltuğumu temizledim ve markası ortaya çıktı.''

        13

        ''Bu değişik canlı benim limon ağacımda yetişti.''

        14

        ''Kardeşim yanlışlıkla kumla kaplı ahtapotun üzerine bastığı için ölmesini engellemek amacıyla üzerine su döktük ve parlak mavi halkaları fark ettik. Normal bir ahtapot olmadığını fark edince araştırdık: Bir insanı yarım saatten kısa sürede felç edip öldürebilirler ve 26 insanı öldürmeye yetecek kadar zehir içeriyorlarmış.''

        15

        ''Ayakkabılarımın alt kısmında müzik notaları var.''

        16

        ''Yeni bir eve taşındım ve havuzunu ilk defa temizledim, dibinden yunus çıktı!''

        Kaynak: Reddit

        Fotoğraf kaynakları: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar etmişti! Flaş gelişme!
        Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar etmişti! Flaş gelişme!
        Yoğun bakımın kapısını tekmelemişti! Saldırganın kimliği şaşırttı!
        Yoğun bakımın kapısını tekmelemişti! Saldırganın kimliği şaşırttı!
        Navalny'in cenaze töreninin detayları belli oldu
        Navalny'in cenaze töreninin detayları belli oldu
        Yapay zeka Alzheimer'ı erken evrede tespit edecek
        Yapay zeka Alzheimer'ı erken evrede tespit edecek
        AVM'de korkuluktan düştü! Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada!
        AVM'de korkuluktan düştü! Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada!
        Zirvenin sahibi oldu
        Zirvenin sahibi oldu
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        Hızlı tren ağı Karadeniz'e ulaşıyor
        İstanbul'da lisede cinayet!
        İstanbul'da lisede cinayet!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi