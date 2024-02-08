Görünüşlerini yeniden kazandılar: Saçlarını kaybeden çocuklara ücretsiz destek olan berber
Brezilya'da bir kuaför, zamanını saç dökülmesinden etkilenen çocukların özgüvenini artırmaya adadı. Çocuklara tamamen ücretsiz saç protezi uygulayan bu berberin amacı neydi ve bunu yapmaya nasıl başlamıştı? İşte, sizin için berberin amacı ve kazara saçını kaybeden çocukların hikayesi...
Saç, birçok insan için kişisel bir ifade ve özgüven kaynağıdır ancak kaza veya hastalık gibi nedenlerle saçlarını kaybeden çocuklar, bu önemli ögeden mahrum kalarak günlük yaşamlarında zorluklarla karşılaşırlar. Tam da bu noktada, bir kuaförün kalbi, saçlarını kaybetmiş çocuklara umut verici bir dokunuşta bulunuyor. İşte, detaylar...
FRANCISCO OLIVERIA İLE TANIŞIN!
Francisco Oliveira, Brezilya'nın São Paulo kentinde bir berberdir. Saç dökülmesiyle mücadele eden erkeklere saç protezi uyguladığı videoları paylaşmasıyla sosyal medyada ünlendi.
SAÇ DÖKÜLMESİ YAŞAYAN YETİŞKİNLERLE BAŞLAMIŞTI
5 yılı aşkın deneyimi ve 3 binden fazla saç protezini elinde bulunduran Francisco, kariyerinin başlarında özgüvenle ilgili zorlukların üstesinden gelme konusunda uzmanlaştı.
ÇOCUKLARA SAÇ YAPMAYA NASIL KARAR VERDİ?
Genç bir çocuğun annesi Juliana Cerqueira, Francisco'ya ulaştı ve 2 yaşındayken evde çıkan yangında ciddi yanıklara maruz kalan oğlu João'nun hikayesini anlattı. 18 ameliyat olan 9 yaşındaki João’nun saçları yok denecek kadar azdı.
Francisco onun hikayesinden etkilenerek yardım etmeye karar verdi ve bir saç protezi uyguladı. Ne yazık ki çocuğun derisi proteze uyum sağlayamadı ve çıkarılması gerekti ancak bu olumsuzluğa rağmen João'nun deneyimi diğer çocuklara berber dükkanının kapılarını açtı.
Francisco onun onuruna bir proje yaratmayı başardı: Projeto João Taboão. Projenin amacı, çocuklara ücretsiz saç aksesuarları sağlayarak özgüvenlerini yeniden kazanmalarına yardımcı olmaktı.
YARDIM ETTİĞİ BAZI ÇOCUKLARIN HİKAYELERİ
João'nun bu hikayesi, başka bir anne olan Luciana Rafaela de Lima ile devam etti. Oğlu Lorenzo, kazara çıkan yangında sol elindeki üç parmağını kaybetti ve ameliyat geçirmek zorunda kaldı. Ailesi, oğullarına saç yaptırabilmek için 3 bin kilometreden fazla yol kat etti. Berber doğal bir görünüm sağlayınca Lorenzo, güne başlarkenki asık suratlı ifadenin aksine aynada kendine bir gülümsemeyle baktı.
EBEVEYNLERE SAÇ BAKIMINI ÖĞRETTİ
Francisco, Çin'den ithal edilen insan saçı tellerinden oluşan ultra ince silikon bazlı protezler kullanıyor. Protezler çift taraflı yapışkan bant kullanılarak yapıştırılarak saç derisine uyum sağlar. Yaklaşık 2 haftada bir müşterilerin saç protezlerinin bakımını yapması gerektiğinden Francisco'nun ekibi, hem çocuklara hem de ailelerine evde bakımın nasıl yapılacağını videolarla gösteriyor.
PROJEYİ GELİŞTİRMEK İSTİYOR
Brezilya'nın çeşitli bölgelerinden çocuklara destek veren proje, Francisco gibi erkek saç protezi uygulama konusunda uzmanlaşmış dört berberin de aralarında bulunduğu altı kişilik bir ekip tarafından yürütülüyor.
Bu proje, yararlanan çocuklara sürekli bakım ve destek sağlıyor. İşindeki başarısından duyduğu minnettarlık duygusuyla hareket eden Francisco, daha çok çocuğa ulaşmak istiyor.
UÇAK BİLETİ DAHİL MASRAFLARI KARŞILIYOR
Bu proje, Ocak 2024 itibarıyla başlangıçta olduğundan daha fazla çocuğa yardım sağlıyor ve ülkenin farklı eyaletlerinden gelenlerin uçak bileti dahil tüm masraflarını karşılıyor.
FRANCISCO’NUN PROJE HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ
Francisco'ya göre saç protezi projesinin en iyi yanı, saç protezi alan çocukların sevincine tanık olmak. Berber ayrıca, ebeveynlerin yüzlerindeki gülümsemeye ve duygusal tepkilerine değer veriyor.
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynakları: Instagram