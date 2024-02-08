Görünüşlerini yeniden kazandılar: Saçlarını kaybeden çocuklara ücretsiz destek olan berber

YARDIM ETTİĞİ BAZI ÇOCUKLARIN HİKAYELERİ

João'nun bu hikayesi, başka bir anne olan Luciana Rafaela de Lima ile devam etti. Oğlu Lorenzo, kazara çıkan yangında sol elindeki üç parmağını kaybetti ve ameliyat geçirmek zorunda kaldı. Ailesi, oğullarına saç yaptırabilmek için 3 bin kilometreden fazla yol kat etti. Berber doğal bir görünüm sağlayınca Lorenzo, güne başlarkenki asık suratlı ifadenin aksine aynada kendine bir gülümsemeyle baktı.