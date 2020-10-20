Gösteri sezonuna başladı

Doğu Demirkol, yeni sezonun stand - up gösterisine İstanbul'da başladı. 2020'nin ilk gösterisini Zorlu PSM sahnesinde kapalı gişe başlayan Doğu Demirkol, pandemi nedeniyle ayrı kaldığı sevenleriyle buluşmaya devam edecek. Doğu Demirkol, yeni hikâyelerle bezenmiş sezonun stand - up gösterisine İzmir, Ankara, Adana ve İstanbul'da devam edecek.
Yeni Sezonun İlk Gösterileri Şunlar;
21 Ekim - İzmir Arena
30 Ekim - Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) İstanbul
31 Ekim - Nazım Hikmet Kültür Merkezi Ankara
7 Kasım - Beylikdüzü AKM İstanbul
13 Kasım - Kadıköy Halk Eğitim İstanbul
14 Kasım -Moi Sahne İstanbul
21 Kasım - PGM01 Adana
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