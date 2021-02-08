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Eskişehir'de eylem ve gösteri yasağı!

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kent genelinde toplu eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi

Boğaziçi etkisi... Son dakika: Eskişehir'de gösteri yasağı!
Eskişehir'de eylem ve gösteri yasağı!
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AA

Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, toplu gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerin salgının yayılması bakımından riskli olduğu vurgulandı ve 15 gün süreyle eylem ve etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

"SOSYAL İZOLASYON HAYATİ ÖNEME HAİZ"

AA'da yer alan habere göre salgının, halk sağlığı üzerinde tehdit oluşturduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Fiziksel temas, solunum gibi yollarla hızlı bulaşabilen ve mutasyona uğradığı tespit edilen koronavirüsün halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksinimi artacak, vatandaşların hayatını kaybetme riskini yükselterek toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.

Valilik ve kaymakamlıklarca açık alanlarda düzenlenmesi uygun görülenler ve kamu kurumlarının resmi bayram, önemli günler kapsamındaki asgari katılımla düzenlenen etkinlikleri, siyasi partilerin zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri kapsamında kongre ve genel kurulları ile ekonomik çıkar elde etmek amacıyla düzenlenecek ticari faaliyetler haricinde, ilimizdeki açık alanlarda yapılması planlanan her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, oturma eylemi, insan zinciri, basın açıklaması, imza kampanyası, toplanma daveti içeren bildiri dağıtımı, pankart asma, protesto gösterileri gibi eylem ve etkinliklerin bugünden geçerli olmak üzere 15 gün yasaklanması kararı alınmıştır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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