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Göstericilerin Kongre ve Devlet Başkanlığı'nı bastığı Brezilya'daki olaylar kontrol altına alındı

Brezilya'da, Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Federal Yüksek Mahkeme'yi basan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yanlısı 1500 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, çıkan olayların da kontrol altına alındığı bildirildi.

Göstericilerin Kongre ve Devlet Başkanlığı'nı bastığı Brezilya'daki olaylar kontrol altına alındı
AA

Yetkililerden yapılan açıklamada, pazar günü Ulusal Kongre baskınına karışan 1500 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Adalet Bakanı Flavio Dino, yaptığı basın toplantısında Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'ye yönelik yapılan saldırıların ardından güvenliğin büyük ölçüde sağlandığını söyledi.

Dino, "Tanrıya şükür ülke büyük hızla mutlak kurumsal normalleşmeye doğru ilerliyor. Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva, askeri ve sivil yetkililerle görüşmek için Planalto Başkanlık Sarayı'nda normal mesaisine gitti." ifadesini kullandı.

Lula'nın devlet binalarına yapılan baskını kınayan 27 eyalet valisiyle bir araya geleceğini hatırlatan Dino, "En önemli şey, Silahlı Kuvvetlerin demokratik otoriteye sadık kalmasıdır ve bu, anımsamamız gereken bir şeydir. Genel olarak en kötüsünün geride kaldığını artık siyasi ve ceza davalarını bekleyeceğimizi söyleyebilirim."dedi.

Dino, Bolsonora sempatizanlarının yasaları çiğneme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.

BOLSONARO HASTANEYE KALDIRILDI

Brezilyanın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kongre baskının ertesi günü ABDnin Florida eyaletindeki AdventHealth Celebration Hastanesine karın ağrısı şikayetiyle başvurdu.

Brezilyanın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kongre baskının ertesi günü ABD'nin Florida eyaletindeki AdventHealth Celebration Hastanesine karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. Destekçileri ise Bolsonaronun Kissimmee kentindeki geçici konakladığı evin önünde toplanmaya başladı.

LULA BASKIN YAPILAN BİNALARI ZİYARET ETMİŞTİ

Devlet Başkanı Lula, Bolsonaro sempatizanlarının pazar günü neden olduğu tahribatı incelemek üzere Brasilia'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto, Kongre ve Federal Yüksek Mahkeme (STF) binalarını ziyaret etmişti.

Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binalarının ciddi hasar aldığı ve içindeki eşyanın bazılarının kullanılamaz hale geldiği belirtilmişti.

BREZİLYA'DAKİ OLAYLAR

Brezilya'da dün ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atan eski Devlet Başkanı aşırı sağcı Bolsonaro taraftarları, polis bariyerini aşarak Ulusal Kongre binasına girmişti.

Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Ulusal Kongre ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkartılarak kontrol sağlanmıştı.

BOLSONARO DESTEKÇİLERİ GÖSTERİLER DÜZENLEDİ

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Ülkede Cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde orduyu Lula'ya karşı müdahale için askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.

Fotoğraf: AA

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