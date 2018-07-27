Göteborg - Brommapojkarna karşılaşma önü

Göteborg ve Brommapojkarna, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Göteborg 16 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Brommapojkarna 10 puanda ve 15. sırada. Ev sahibi Göteborg, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Brommapojkarna, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 323 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Göteborg kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 4.00, Brommapojkarna sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Göteborg son haftadaki Halmstads müsabasında 5-1 kazandı.

Brommapojkarna, Elfsborg karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Göteborg, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 11 gol yedi.

Brommapojkarna, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Brommapojkarna 4 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.

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