Göteborg - Örebro düellosu

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Göteborg, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü Örebro takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. 13 puanlı Göteborg 12. sırada bulunuyor, Örebro 19 puana sahip ve 7. sırada. Göteborg son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Örebro, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 189 kodlu maçı oynayanlar; Göteborg galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.20, Örebro galibiyet oranı 2.60. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Göteborg önceki hafta Sundsvall mücadelesinde 0-3 yenildi.

Örebro, AIK Stockholm karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Göteborg, 6 gol attı ve 11 gol yedi.

Örebro ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Örebro, 8 gol atarken 5 gol yedi.