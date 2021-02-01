Götürü ücret vergisi 2021'de 1.609 TL

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSosyal GüvenlikİşçiGötürü ücretin vergisinden işveren de sorumlu - Haberler
ABONE OL

Götürü ücretin vergisinden işveren de sorumlu

Basit usulde vergiye tabi olan kişilerin yanında çalışanlar, özel hizmetlerde çalışan şoförler, özel inşaatlarda çalışan ameleler “götürü ücret” vergisine tabi bulunuyor. “Diğer ücretli” olarak adlandırılan bu kişiler için şubat ayında beyanname verilmesi, hesaplanan vergilerin şubat ve ağustos aylarında ödenmesi gerekiyor. Verginin ödenmemesi halinde onları çalıştıranlar da sorumlu tutuluyor. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

Götürü ücretin vergisinden işveren de sorumlu - Haberler
Götürü ücret vergisi 2021'de 1.609 TL
0:00 / 0:00

Gelir vergisi Kanunu uyarınca ücret gelirleri “gerçek ücretler” ve “diğer ücretler” olarak iki gruba ayrılarak vergilendiriliyor. Basit usule tabi vergi mükelleflerinin yanında çalışanlar, özel hizmetlerde çalışan şoförler, özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri ile gayrimenkul sermaye iradı geliri elde edenlerin yanında çalışanların ücretleri “diğer ücret geliri” olarak adlandırılıyor. Buna “götürü ücret” de deniliyor.

2021’DE 1.609.88 TL VERGİ ÖDEYECEKLER

İşveren, gerçek ücret gelirlerini işçiye ödemeden önce vergiyi kesip, vergi dairesine yatırıyor. Götürü ücret geliri elde edenlerin vergi matrahı, o yıl geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarının yüzde 25’i olarak uygulanıyor. 2021 yılında brüt asgari ücret 3.577.50 TL olarak belirlendiğinden, vergi 10 bin 732.50 TL’lik ücret üzerinden ödenecek. Buna göre, götürü ücret elde edenler 2021 yılında 1.609.88 TL vergi verecekler. Vergiyi şubat ve ağustos aylarında 804.94 TL’lik iki eşit taksitte ödeyebilecekler.

Basit usulde vergiye tabi bir berberin yanında 15 Mart 2021 tarihinde çalışmaya başlayan kişinin 2021 yılındaki safi ücret tutarı ise nisan-aralık aylarına göre, yani 9 ay üzerinden hesaplanacak. Brüt asgari ücret önce 9 ile çarpılacak, çıkan tutarın yüzde 25’i üzerinden safi ücret belirlenecek. Bunun da yüzde 15’i oranında vergi ödenecek. Bu kişinin, hesaplanan 1027.40 TL tutarındaki verginin 402.46 TL’sini nisan ayında, 804.94 TL tutarındaki kısmını da ağustos ayında ödemesi gerekecek.

Örneğimizdeki kişi nisan ayında vergiyi ödedikten hemen sonra işten ayrılsa bile sadece ağustos ayındaki vergiyi ödemekten kurtulacak, nisanda ödediği verginin kalan kısmını geri alamayacak.

“Diğer ücret gelirleri” için yıllık beyanname verilmiyor. Kira, faiz gibi diğer gelirleri nedeniyle beyanname verilmesi halinde de diğer ücret gelirleri beyannameye dahil edilmiyor.

SİGORTA PRİMİNİ İŞVEREN YATIRIYOR

Diğer ücretliye ödenen ücret tutarları gerçek usulde gelir vergisi tevkifatına tabi tutulmuyor. Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) sigorta bildirimi yükümlülüğü olan işverenlerce, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde vergi tevkifatına ilişkin kısımların boş bırakılması gerekiyor.

AGİ’DEN YARARLANAMAZLAR

Diğer ücret geliri elde edenlere ücret bordrosu düzenlenmez. Bu kişiler asgari geçim indirimi ile engellilik indiriminden yararlanamazlar. Sigorta primi, şahıs / hayat sigorta primi ile sendika aidatı indirimlerinden de yararlanmaları söz konusu değil.

KİMLER “DİĞER ÜCRETLİ” KABUL EDİLİR?

“Diğer ücretli” kapsamında vergilendirilen mükellefler şunlar:

Kazançları basit usulde tespit edilen terzi, manav, bakkal, berber gibi küçük esnafın yanında çalışanlar. (Basit usulde vergiye tabi olmak için 2020 yılında dükkanın yıllık kira giderinin büyükşehirlerde 11 bin lirayı, diğer yerlerde 7 bin lirayı, 2021 yılında da sırasıyla 12 bin ve 7 bin 600 lirayı aşmaması gerekiyor.)

Özel hizmetlerde çalışan şoförler.

Özel inşaat sahiplerinin, örneğin kendi arsası üzerinde kendisi oturmak üzere ev yaptıranların ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri.

Gayrimenkul sermaye iradı sahibi kişilerin yanında çalışanlar.

VERGİ KARNESİ ALMALARI ZORUNLU

Götürü ücret geliri elde edenlerin vergi karnesi almaları zorunlu. İşe başlama veya değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren bir ay içinde vergi dairelerine başvurmaları gerekiyor. Vergi karnesi alan “diğer ücretliler”, almış oldukları vergi karnelerini işin devamı süresince saklamak zorundalar.

ŞUBAT AYINA DİKKAT

“Götürü ücretler” için vergi bir anlamda peşin alınıyor. Çalışılmakta olan yılın şubat ayında vergi karnesinin alınıp ilk taksitin de şubat ayında ödenmesi isteniyor.

Yıl içinde çalışmaya başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde karneyi alıp ilk ödemesini yapmak zorundalar.

İŞVEREN DE SORUMLU

Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı ile götürü gider usulünü kabul eden gayrimenkul sermaye iradı sahipleri, yanlarında çalışan kişilerin karne almalarını ve karnelerinde yazılı vergi tutarını ödemelerini sağlamak zorundalar. Zamanında karne almamış veya vergisini tarh ettirmemiş olan çalışanın vergisi işverenden, cezasıyla birlikte tahsil edilir.

İşçi vergi karnesini almış ancak ödemeyi yapmamış ise bu durumda da vergi, gecikme cezasıyla birlikte işverenden alınır.

“Diğer ücretler” için vergisini ödemiş kişiler yıl içinde sigortalı olarak bir işte çalışmaya başlarsa, işe başladıktan sonraki aylara ait olmak üzere, peşin ödedikleri vergileri gerçek ücretleri üzerinden hesaplanan vergilere mahsup edilir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BEDELLİ| Son dakika: Gençler bedellide indirim bekliyor!
SOSYAL GÜVENLİKGençler "bedelli"de indirim istiyor
ZAM 2021| Son dakika: İşveren ücret zammı planını yukarı revize etti
SOSYAL GÜVENLİKÖzel sektörün ücret zammı belli oldu
İçişleri Bakanlığı 1772 personel alımı yapacak! İçişleri Bakanlığı personel alım başvuru ekranı ve şartları
SOSYAL GÜVENLİKİçişleri Bakanlığı 1772 personel alımı yapacak!
Bakan Selçuk: 700 bini aşkın kamu işçimizin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılıyor
SOSYAL GÜVENLİKİlave tediyeler bugün hesapta
BOTAŞ personel alımı başvurusu... BOTAŞ başvuru şartları neler? Hangi branşlarda alım yapılacak?
SOSYAL GÜVENLİKBOTAŞ personel alımı başvurusu...
KIDEM TAZMİNATI| Son dakika: Zaman aşımı süresi değişti!
SOSYAL GÜVENLİKİşçi alacağında zaman aşımına dikkat!
DOĞUM PARASI| Son dakika: Anne adayları kısa çalışmada düzenleme bekliyor
SOSYAL GÜVENLİKPandemide yeni anne olmak zor
ZAMLANDI| Son dakika: 2021 bedelli askerlik ücreti belirlendi!
SOSYAL GÜVENLİKBedelli askerlik ücreti 40 bin TL oldu
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu 2021! Başvurular ne zaman, şartları neler?
SOSYAL GÜVENLİKİçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu
Bakan Selçuk: Toplam 79 milyar 24 milyon liralık borç yapılandırıldı
SOSYAL GÜVENLİK'1.4 milyon kişi SGK borcunu yapılandırdı'