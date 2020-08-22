Almanların ünlü yıldızı Götze'nin adresinin hala belli olmaması, bu oyuncu ile Galatasaray arasındaki söylentileri daha da körükledi... Alman basını, Dortmund ile yollarını ayıran oyuncuya şu anda iki önemli teklif olduğunu duyurdu.

Bunlardan birinin MLS takımlarından Inter Miami, diğerinin Galatasaray'dan geldiği belirtilen haberde, "Götze futbol geleceğini belirlemek üzere. MLS ve Türkiye'den iki cazip teklif var. Başlangıçta Inter Miami bir seçenekti ama oyuncu hala Avrupa futbolunda devam etmek istiyor. Bu açıdan ismi ve markası güçlü olan Galatasaray daha iyi bir seçenek olarak ön plana çıkıyor. Önümüzdeki hafta içinde bu konuda somut bir gelişme olabilir" denildi.