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Göynük kontrollü normalleşme sürecinde kültür ve doğa tutkunlarını ağırlamaya hazır

Tarihi İpekyolu üzerinde yer alan ve 2017'de "Cittaslow" (sakin şehir) ilan edilen Osmanlı kasabalarından Göynük, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede 1 Haziran itibarıyla başlaması öngörülen kontrollü normalleşme sürecinde ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

Göynük kontrollü normalleşme sürecinde kültür ve doğa tutkunlarını ağırlamaya hazır
AA

Göynük, Akşemseddin ve Ömer Sekkin türbeleri, Gazi Süleymanpaşa Cami ve Hamamı, Cumhuriyetin ilanı ile yapılan Zafer Kulesi'nin yanı sıra tarihi konakları ve büyük bölümü kafe ya da restoran olarak hizmet veren tarihi evleri ile ziyaretçilerde hayranlık uyandırıyor.

Doğal güzellikleriyle de dikkati çeken tarihi Osmanlı kasabasında tabiat parkı olarak faaliyet gösteren Sünnet ve Çubuk gölleri, ziyaretçilere kalabalık şehir hayatından uzak doğayla iç içe zaman geçirme imkanı tanıyor.

Özellikle Çubuk Gölü'nün çevresinde bulunan yel değirmenleri, misafirlerin otantik bir ortamda piknik yaparak dinlenmesi için eşsiz yerlerden birisi olarak görülüyor.

İlçedeki birbirinden güzel yaylalar ise tatilcilerin doğa yürüyüşleri yapmasına olanak sunuyor.

- "Göynük'te her an bir huzur ortamı var"

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, AA muhabirine, her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği ilçenin salgın sürecinde daha az kişiyi ağırladığını söyledi.

İlçenin manevi ve sosyal yapısının yanı sıra kültürel ve mimari yapısıyla da farklı bir özelliğe sahip olduğuna işaret eden Çankaya, "Göynük her yönüyle turizme elverişli bir alan. Çevremizde termal sular var. Yayla turizmi avantajımız var. Karavan ve çadır turizmi ile safari, rafting ve trekking için altyapılar da mevcut." diye konuştu.

Çankaya, yapacakları planlama ve çalışmalar sonucunda kullanılmayan yaylalar ile göç verdiği için boş olan köy evlerinin de turizme kazandırılarak konaklama alanı haline getirileceğini anlatarak, "Turizm kaynakları birbirlerine entegre edildiğinde çok daha geniş kitlelere hitap edebilecek bir atmosfer mevcut." dedi.

Göynük'te her an bir huzur ortamı bulunduğunu dile getiren Çankaya, "Göynük'te insanların rahat nefes alabileceği her ortam mevcut. Aynı zamanda manevi ortam da mevcut. Akşemseddin Hazretlerinin, Ömer Sekkin Hazretlerinin ve evliyaların varlığı, kültürünün Osmanlı kültürü olması itibarıyla da Göynük'te bir huzur ortamı hakim." ifadelerini kullandı.

Çankaya, kalabalık ortamlardan uzak kalmak isteyenleri Göynük'e beklediklerini belirtti.

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