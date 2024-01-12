Göz algınızı test edin: 5 saniyede farklı olanı yakayabilir misiniz?
Hızlı düşünme zamanı, 5 saniyede farklı olan görseli bulma testiyle karşı karşıyasınız! Gözlerinizi ve dikkatinizi zorlayacak bu test, sizi sınayacak. İşte sizin için, birbirinden farklı 6 görsel bulmaca...
Bu egzersiz, hızlı karar verme ve analitik düşünmenin günlük hayatınızdaki önemini gösterebilir. Soruyu okuyun ve görsele sadece 5 saniye bakın. Bu süre içerisinde farklı olanı bulmanız gerekiyor. İşte, birbirinden farklı ve eğlenceli birkaç görsel bulmaca...
Farklı olan emoji suratı bulabilir misin?
Sol alta yakın kısımda gülen emoji surat yerine üzgün hali bulunuyor.
Farklı harfi bulabilir misin?
Neredeyse tam ortada büyük W harfi yerine büyük V harfi bulunuyor.
Tuhaf olan köpekbalığını bulabilir misin?
En üstte sağdaki köpekbalığının bir yüzgeci olmadığı için tuhaftı.
Farklı olan kızı bulabilir misin?
En üstten bir alt satırdaki kızın sağ taraftaki saçı eksik olduğundan farklı olan oydu.
Garip olan kediyi bulur musun?
İkinci sıradaki kedinin dili yok, dolayısıyla garip olan kedi odur.
Farklı harfi bulabilir misin?