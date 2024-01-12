Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Göz algınızı test edin: 5 saniyede farklı olanı yakayabilir misiniz?

        Göz algınızı test edin: 5 saniyede farklı olanı yakayabilir misiniz?

        Hızlı düşünme zamanı, 5 saniyede farklı olan görseli bulma testiyle karşı karşıyasınız! Gözlerinizi ve dikkatinizi zorlayacak bu test, sizi sınayacak. İşte sizin için, birbirinden farklı 6 görsel bulmaca...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 15:45 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bu egzersiz, hızlı karar verme ve analitik düşünmenin günlük hayatınızdaki önemini gösterebilir. Soruyu okuyun ve görsele sadece 5 saniye bakın. Bu süre içerisinde farklı olanı bulmanız gerekiyor. İşte, birbirinden farklı ve eğlenceli birkaç görsel bulmaca...

        2

        Farklı olan emoji suratı bulabilir misin?

        3

        Sol alta yakın kısımda gülen emoji surat yerine üzgün hali bulunuyor.

        4

        Farklı harfi bulabilir misin?

        5

        Neredeyse tam ortada büyük W harfi yerine büyük V harfi bulunuyor.

        6

        Tuhaf olan köpekbalığını bulabilir misin?

        7

        En üstte sağdaki köpekbalığının bir yüzgeci olmadığı için tuhaftı.

        8

        Farklı olan kızı bulabilir misin?

        9

        En üstten bir alt satırdaki kızın sağ taraftaki saçı eksik olduğundan farklı olan oydu.

        10

        Garip olan kediyi bulur musun?

        11

        İkinci sıradaki kedinin dili yok, dolayısıyla garip olan kedi odur.

        12

        Farklı harfi bulabilir misin?

        13

        Resmin ortalarında büyük J yerine küçük l harfi var.

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        CANLI | Özbek'ten flaş açıklamalar!
        CANLI | Özbek'ten flaş açıklamalar!
        BankAVM!
        BankAVM!
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        Fenerbahçe, Krunic transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Krunic transferini açıkladı!
        Bakan Özhaseki'den 1 bölgemiz için kar uyarısı!
        Bakan Özhaseki'den 1 bölgemiz için kar uyarısı!
        Ayasofya'da yeni düzenleme başlıyor
        Ayasofya'da yeni düzenleme başlıyor
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        Bursa'da otobüs terminalinde yangın paniği!
        Bursa'da otobüs terminalinde yangın paniği!
        MHK'den VAR ve hakem değişiklikleri!
        MHK'den VAR ve hakem değişiklikleri!
        "İçerideki kavga!"
        "İçerideki kavga!"
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Zorunlu trafik sigortasına yüzde 10 zam
        Zorunlu trafik sigortasına yüzde 10 zam