Göz ardı edilmemesi gereken kulak enfeksiyonunun 6 belirtisi ve alınabilecek önlemler
Kulak enfeksiyonu, sağlık açısından önemli bir sorun olarak karşımıza çıkan hastalıklardan birisidir. Ağrı, kaşıntı gibi belirtileri olan bu enfeksiyonu önleyebilirsiniz. Peki, bu enfeksiyon nasıl önlenir ve hangi durumda doktora gidilmelidir? İşte, sizin için kulak enfeksiyonu belirtileri ve diğer detaylar...
Yetişkinlerde kulak enfeksiyonlarına bakteri veya virüsler neden olur. Soğuk algınlığı, grip veya alerji semptomları bazen enfeksiyona yol açabilir ve orta kulakta basınç değişiklikleriyle birlikte sıvı birikmesine neden olarak kulakta ağrı yapmaya başlayabilir. Kulak enfeksiyonunun bazı belirtileri vardır ve bunların önüne geçebilir ancak bazen durum ciddileşirse doktora gidilmesi gerekebilir. İşte, detaylar...
RAHATSIZLIK VE AĞRI
Başlangıçta, özellikle kulak memesini çektikten veya kulak deliğinize yakın olan ufak kıkırdağa bastırdığınızda kulağınızda hafif bir ağrı hissedebilirsiniz. Daha ciddi durumlarda ise ağrı yüzünüze, boynunuza veya başınızın yan tarafına yayılabilir.
BOĞUK İŞİTME VE ÇINLAMA
Hafif vakalarda bu belirti mevcut olmayabilir ancak daha ciddi vakalarda işitme duyunuz etkilenebilir. Duyma yeteneğinizin azaldığını fark edebilir veya kulağınızda kalıcı bir çınlama yaşayabilirsiniz.
BOYNUN ŞİŞMESİ
Enfeksiyon tedavisinin ihmal edilmesi çenenizin altındaki kısımda yer alan lenf düğümlerinin gözle görülür şekilde şişmesine neden olabilir. Ayrıca bu durum, kulak kanalınızın tamamen tıkanması olasılığı daha yüksek olduğundan ateşe yol açabilir.
KIZARIKLIK
İç kulak kanalında hafif bir kızarıklık gözlenebilir ancak enfeksiyon ilerledikçe kızarıklık daha belirgin hale gelerek iç tarafa doğru yayılabilir ve kulağın dış yüzeyinde de fark edilebilir hale gelebilir.
KAŞINTI
İç kulak kanalında hafif bir kaşıntı olarak başlayabilir ve enfeksiyon tedavi edilmezse giderek şiddetlenebilir.
KULAKTA SIVI AKINTISI
Diğer semptomlara benzer şekilde, başlangıçta az miktardaki kokusuz sıvı, enfeksiyon ilerledikçe giderek artabilir. Minimum miktardan zamanla daha aşırı hale gelebilir.
ENFEKSİYON KAPABİLECEĞİNİZ DURUMLAR
Aşırı terleme, uzun süreli nemli hava veya yüzme sonrasında kulakta su kalması nedeniyle kulak kanalınızda aşırı nem oluşması
Kirlenmiş bir sudaki yüksek bakteri seviyelerine maruz kalma
Kulak kanalının çizilmelere veya aşınmalara neden olabilecek pamuklu çubuklar, saç tokaları veya tırnaklarla temizlenmesi
Deride küçük kırılmalara neden olabilecek kulaklık veya işitme cihazı gibi kulak cihazları
NASIL ÖNLENİR?
Pamuklu çubuklar kulakları temizlemede yararlı görünebilir ancak istemeden kulak kirini daha derine iterek rahatsızlığa neden olabilirler. Ciltte tahrişe ve yaraya neden olabileceğinden kulakları temizlemek için anahtar, saç tokası veya ataç gibi yabancı nesnelerin kullanılmasından kaçınmak da önemlidir.
Suya maruz kaldıktan sonra başınızı eğerek ve kulak çevresine bir havluyla hafifçe vurarak kulaklarınızı iyice kurutmalısınız. Kulak bölgenizi duştan sonra ıslak bırakmamak için düşük hız ve düşük ısı ayarında bir fön makinesi kullanmak kulaklarınızın kurumasına yardımcı olabilir ancak hava akışını doğrudan kulak kanalına yönlendirmemeye dikkat etmelisiniz.
Düzenli el yıkama, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde kulak enfeksiyonlarına neden olabilecek mikropların bulaşmasını önlemenin etkili bir yoludur. Enfeksiyon riskini en aza indirmek için özellikle tuvalet kullanımından ve yiyeceklere dokunmadan sonra ellerinizi yıkamanız gerekebilir. Ayrıca, öksürüp hapşırdıktan sonra da ellerinizi yıkamanız iyi olacaktır.
NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİSİNİZ?
Çoğu zaman kulak enfeksiyonlarının belirtileri doktor ziyaretine gerek kalmadan kendiliğinden kaybolabilir ancak kulak enfeksiyonunun semptomlarının 3 gün içinde düzelmemesi, yeni semptomların ortaya çıkması (örneğin ateş, denge kaybı gibi) ve kulaktan akıntı gelmesi gibi durumlarda bir uzmana başvurmanız gerekebilir.
Kaynak: Photoni Care, Bright Side, Mayo Clinic