Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü

"Yağmur şiddetli olduğu için arabadan inemedim. 'Gitme' diye sinyal yakıp söndürdüm ve korna çaldım ama durmadı. Ondan sonra sele kapıldı. Arabayı sel götürdükten sonra AFAD, jandarma ve ambulansı aradık. Geldiler ama arabayı da adamı da bulamadık, sular çekilene kadar. Sonra arabayı bulduk ama içinde kimse yoktu."