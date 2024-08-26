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        Göz göre göre ölüm! Uyarıya rağmen sele doğru sürdü

        Kayseri'de selde hayatını kaybeden Muhittin Saraç'ın, yapılan uyarılara rağmen aracıyla ilerlemeye devam ettiği ve taşkın sularına kapıldığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 15:27 Güncelleme: 26.08.2024 - 15:27
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        Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki selde hayatını kaybeden kişinin, akrabasının yola devam etmemesi uyarısına rağmen aracıyla ilerleyince sele kapılarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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        AA'da yer alan habere göre Güllüce Mahallesi'nde sağanak sonrası sele kapılarak yaşamını yitiren 56 yaşındaki Muhittin Saraç'ın (56) cenazesi, Güllüce Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

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        Cenaze töreninin ardından açıklamada bulunan Saraç'ın akrabası Hekim Mazlum, çalışmak için Kayseri'ye gidip geldiğini söyledi.

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        Olay günü de ilçede alışveriş yaptıktan sonra eve dönmek için yola çıktığını anlatan Mazlum, şunları kaydetti:

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        "Köye dönerken saat 18.30 civarlarındaydı. İlçeden çıktığımda hafif yağmur yağıyordu ama köy yoluna girdiğimde yağmur şiddetini artırdı. Daha sonra aracımla en yüksek noktada durdum ve gelenleri uyarmaya başladım. Bu arkadaş da (Muhittin Saraç) geldi ve durduğumuz noktada 5 dakika bekledi, sonra yoluna devam etti."

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        "Yağmur şiddetli olduğu için arabadan inemedim. 'Gitme' diye sinyal yakıp söndürdüm ve korna çaldım ama durmadı. Ondan sonra sele kapıldı. Arabayı sel götürdükten sonra AFAD, jandarma ve ambulansı aradık. Geldiler ama arabayı da adamı da bulamadık, sular çekilene kadar. Sonra arabayı bulduk ama içinde kimse yoktu."

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        İlçede 24 Ağustos Cumartesi günü etkili olan sağanağın ardından sele kapılıp dere yatağına devrilen araçtaki Muhittin Saraç'ın cansız bedenine dün otomobilinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki evin bahçesinde ulaşılmıştı.

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