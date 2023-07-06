Badem ve diğer benzer yemişler, yüksek düzeyde E vitamini içerir. E vitamini göz için oldukça faydalı bir bileşiktir.

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YUMURTA

Yumurta içerisinde lutein, zeaksantin, çinko ve A vitamini gibi gözlerin ihitiyacı bulunan birçok vitamin bulunur. 2019'da yapılan bir araştırmada, düzenli olarak yumurta tüketmenin yaşa bağlı olarak oluşan dejenarasyon riskini önemli ölçüde azalttığı gösterildi.