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        Haberler Sağlık Göz sağlığını korumak için tüketebilecek 12 etkili yiyecek!

        Göz sağlığını korumak için tüketebileceğiniz 12 etkili yiyecek!

        Belirli yiyecekler içerdikleri bileşikler sayesinde gözlere ciddi faydaları vardır. Uzmanlara göre tıpkı genel sağlık durumunu yüksek tutmak için tükettiğimiz besinler gibi göz sağlığını da koruyabileceğimiz besinler tüketmeliyiz.

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 09:43
        1

        ÇİLEK

        Çilek yüksek miktarda C vitamini içerdiği için gözlere oldukça yararlıdır.

        2

        PORTAKAL

        Portakalın içerisinde hem beta-karoten antioksidanı hem de C vitamini bulunur. C vitamini vücudun yaşa bağlı dejenerasyonla, katarakt ve genel olarak görme kaybıyla mücadele etmesine yardımcı olur.

        3

        YOĞURT

        Süt, hem A vitamini hem de çinko içerir. Probiyotik içeren yoğurt araştırmalar sonucunda alerjik konjonktivitten göz kuruluğuna kadar birçok göz rahatsızlığına iyi geliyor.

        4

        BADEM

        Badem ve diğer benzer yemişler, yüksek düzeyde E vitamini içerir. E vitamini göz için oldukça faydalı bir bileşiktir.

        5

        YUMURTA

        Yumurta içerisinde lutein, zeaksantin, çinko ve A vitamini gibi gözlerin ihitiyacı bulunan birçok vitamin bulunur. 2019'da yapılan bir araştırmada, düzenli olarak yumurta tüketmenin yaşa bağlı olarak oluşan dejenarasyon riskini önemli ölçüde azalttığı gösterildi.

        6

        ISPANAK

        Ispanak göz sağlığı için oldukça önemli bir bileşendir. İçerisinde yüksek miktarda lutein vardır. 

        7

        İSTİRİDYE

        Ülkemizde çok sık tüketilmesede İstiridye, omega-3 yağ asitleri ve çinko açısından oldukça yüksek bir besindir. Zamanla gözde gelişen dejenarasyonla mücadele eden bir besindir.

        8

        KİVİ

        Kivi gözlerin ışığı filtrelemesini sağlayan zeaksantin maddesi içerir.

        9

        ÇEKİRDEK

        Çekirdek göz görüşü için en iyi besinlerden birisidir. İçinde yüksek miktarda E vitamini bulunur. Dejenarasyonla mücadele ederken, aynı zamanda güneşin ultraviyole ışınlarına karşı da korur.

        10

        HAVUÇ

        Havuç göz sağlığına iyi gelen bir besindir. İçerisinde yüksek miktarda A vitamini ve beta-karoten antioksidanı bulunur. A vitamini geceleri net görmeye ve miyoba karşı korur.

        11

        SOMON

        Gözlerin sağlıklı olması için nemli olması da gerekir. Somon yüksek miktarda omega-3 içerdiği için göz kuruluğunu azaltır. 

        12

        BROKOLİ

        Amerikan Optometrik Derneği'nin yürüttüğü bir araştırmada brokolideki indol-3 -karbinol bileşiğinin retinadaki toksinleri gidermeye yardımcı olduğu ortaya konmuştur.

        Kaynak: CNET

         

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