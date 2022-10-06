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Haberler Sağlık
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Göz testiyle hastalıktan ölüm riski tespit edilebilecek!

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, 60 saniyeden daha kısa sürebilen yapay zeka destekli bir göz testiyle ölüm riskinin hesaplanabileceğini ortaya koydu

Göz testiyle hastalıktan ölüm riski tespit edilebilecek!
Basit bir göz testiyle ölüm riski tespit edilebilecek!
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HABERTURK.COM

Bilim insanları, geliştirdikleri bir yapay zeka programıyla (Quartz) gözleri tarayarak kişinin kalp hastalığı riskini bir dakikadan daha kısa sürede tahmin edebilecek.

Guardian'da yer alan habere göre, bu buluş, göz doktorlarının ve diğer sağlık çalışanlarının ana caddede bir kamera kullanarak kan testlerine veya kan basıncı ölçümüne ihtiyaç duymadan kardiyovasküler tarama yapmasına olanak sağlayabilir.

ÖLÜM RİSKİ TESPİT EDİLEBİLECEK

Araştırmacılar, retina damarlarının ve atardamarların yapay zeka destekli görüntülenmesinin kardiyovasküler hastalık, kardiyovasküler ölüm ve felç riskini belirleyebildiğini buldu. Sonuçların, bir klinikte yapılması gerekmeyen, orta ila yüksek kalp hastalığı riski taşıyan kişiler için kullanılabilir hale gelen oldukça etkili, invaziv olmayan bir testin kapısını açabileceği kaydedildi.

Bulguları İngiliz Oftalmoloji Dergisi'nde yayınlanan çalışmanın baş yazarı Prof. Alicja Rudnicka, “Bu yapay zeka programı, birinin risk seviyesinin 60 saniye veya daha kısa sürede bilinmesini sağlayabilir. Kişi, risklerinin beklenenden daha yüksek olduğunu öğrenirse, statinler (kolesterol ilaçları) reçete edilebilir veya başka bir müdahale önerilebilir" dedi.

Prof. Rudnicka, Kopenhag'daki bir sağlık konferansında yaptığı konuşmada "Kardiyovasküler sağlığı iyileştirebilir ve hayat kurtarabilir" açıklamasında bulundu.

DÜNYA ÇAPINDA EN YAYGIN ÖLÜM NEDENİ

Kardiyovasküler hastalıklar, koroner kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve inme dahil olmak üzere dolaşım hastalıkları, dünya çapında sağlık sorunlarının ve ölümlerin başlıca nedenleridir. Kardiyovasküler hastalık tek başına dünya çapında en yaygın ölüm nedenidir. Sadece Birleşik Krallık'ta her dört ölümden birini oluşturuyor.

Riski tahmin etmek için birkaç test mevcut olsa da, kişinin kalp hastalığına yakalanmasına veya hayatlarını kaybedecek olmaları her zaman doğru bir şekilde tanımlanamıyor. Araştırmacılar, vasküler sağlığı ve ölümü tahmin etmek için retinal vaskülatür görüntülemenin potansiyelini ve bilinen risk faktörlerini değerlendirmek için tam otomatik yapay zeka özellikli bir araç olan Quartz'ı geliştirdiler.

BİREYLER 7-9 YIL BOYUNCA TAKİP EDİLDİ

Aracı, 40 ila 69 yaşları arasındaki 88 bin 052 'UK Biobank' katılımcısının görüntülerini taramak için kullandılar. Araştırmacılar, inme, kalp krizi ve ölüm riski tahmin modelleri geliştirmek amacıyla retinadaki atardamarların ve damarların özellikle genişliğine, damar alanına ve eğrilik derecesine baktılar. Ardından modelleri, Avrupa'nın kansere yönelik ileriye dönük araştırması (Epic)-Norfolk çalışmasının yaşları 48 ila 92 arasında olan 7 bin 411 katılımcının retina görüntülerine uyguladılar. Quartz'ın performansı, başka puanlarla karşılaştırıldı. Bireylerin sağlığı ortalama yedi ila dokuz yıl boyunca takip edildi. Erkeklerde retinalarındaki damarların ve arterlerin genişliği, eğriliği ve genişlik varyasyonunun dolaşım hastalığından ölümün önemli belirleyicisi olduğu bulundu. Kadınlar da, arter alanı ve genişliği ile damar eğriliği ve genişlik varyasyonu risk tahminine katkıda bulundu.

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