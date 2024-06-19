Göz yanılsaması: İşte ilk bakışta gerçekten daha farklı bir cisim görmeye sebep olan fotoğraflar!
Beynimiz bazen bizi aldatabilir ve şaşırtabilir. Ancak hayatımız bu şekilde daha ilginç hale geliyor. Beyni yanıltan bu yansımalar yüzünden bir kedinin uçtuğunu, bir kuşun insanın ayakkabılarını giydiğini veya bir çatının bizi izlediğini düşünebiliriz. İnsanlar olması gereken farklı gördüklerinde bu anları internette paylaşarak diğer insanların da fikrini aldılar. İşte, göz yanılsamanızın farklı şeyler görmenize neden olabileceği 15 görsel!
Son zamanlarda sosyal medyada, insanların fotoğraflarda ilk bakışta gördüklerinden farklı şeyler fark ettikleri anları paylaştıkları birçok gönderi dikkat çekiyor. Bu tür fotoğraflar, diğer insanların da görselde ne olduğunu anlamaya çalışmasıyla eğlenceli hale gelebiliyor. Biz de haberimizde kullanıcıların göz yanılmaları ve ilginç detayları yakaladığı bu fotoğrafları derledik. İşte, detaylar...
''Ortada gölge var ama insan yok?''
''Sanki kedi camın içinde benimleymiş gibi.''
''Mahkemede gördüğüm bu adamın kafası yok gibi gözüküyor.''
''Bu turna kuşu benim spor ayakkabılarımı giymiş gibi görünüyor.''
''Neye bakıyorsun?''
''Bu kedinin kafası mı ters yoksa ayakları mı?''
''Bunun peruk tutan bir el olduğunu anlayana kadar 5 dakika geçirdim.''
''Alo mikrodalga, yemek hazır mı?''
''Musluğun eğimi suyun yerçekimi kanununa uymadığı izlenimini veriyor.''
''Görünmez bacakları olan köpek gördüğümü sandım.''
''Bu bir köpek mi oyuncak mı ayırt etmekte zorlandım.''
''Bu bir binanın çatısı olsa da birileri her zaman bizi izlediğini unutmayın.''
''Bacağımdaki yanıklar uzun pembe bir çorapmış gibi duruyor.''
''Evimin yakınındaki parkta bulunan bu ağaç, bakıra benziyor!''