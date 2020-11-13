Gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi serbest bırakıldı - SİVAS

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile MİT Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütünün "sözde Irak vilayetinde" geçmiş tarihlerde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla 10 Kasım'da gözaltına alınan Irak uyruklu W.A.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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