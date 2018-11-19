Otomobil dünyasının en önemli isimlerinden Renault-Nissan-Mitsubishi CEO'su Carlos Ghosn'un, hakkında soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Ünlü CEO hakkında, aldığı maaşı onda biri oranında beyan ettiği iddiası nedeniyle Tokyo'da soruşturma açıldığı bildirildi. 64 yaşındaki CEO'nun Japon polisi tarafından sorgulandığı bilgisi verilirken, kaynaklar Ghosn'un tutuklanabileceğini belirtiyor.
MAAŞI YÖNETİM KURULUNDA KRİZ ÇIKARMIŞTI
Ghosn'un soruşturmaya konu olan yıllık 7.4 milyon euro'luk maaşını, birkaç milyon euro eksik beyan ettiği kaydediliyor. CEO'nun maaşı daha önce de şirketin yönetim kurulu toplantısında gerginlik çıkarmış, Renault'un en büyük hissedarı olan Fransız Hükümeti'nin muhalefetine rağmen kuruldakilerin yüzde 56'sının oyu ile söz konusu tutar onaylanmıştı.
Renault-Nissan-Mitsubishi CEO'su olan Carlos Ghosn'un, geçen yıl ki toplam 17 milyon dolarlık maaşının dağılımı ise şu şekilde;
NISSAN'I İFLASTAN KURTARDI
1999 yılında Fransız Renault tarafından Japon otomobil üreticisi Nissan'ın başına getirilen Ghosn, 2001 yılından beri hem CEO'su hem de yönetim kurulu başkanı olarak markayı iflastan kurtarması ve yeniden inşa etmesiyle biliniyor. 2005 yılında Renault'un başkanı olan Carlos Ghosn, 2016 yılında ise Mitsubishi ile ortaklık yapılmasında da öncü olmuştu. Ghosn, Aralık 2016'dan beri Mitsubishi Motors'un da yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.
HİSSELER YÜZDE 12'DEN FAZLA ERİDİ
Japon basınında çıkan haberler, Renault-Nissan'ın hisselerini yüzde 12.8 değer kaybı yaşamasına neden olurken, şirketin hisseleri son üç yılın en düşük seviyesini görmüş oldu.
Gelişmeler, Carlos Ghosn'un görev süresi boyunca yaşadığı ilk olumsuz gelişme bu değil. Öyle ki, Ghosn'un başında olduğu Nissan'ın son 20 yılda üretilen araçlarının yetki verilmeyen kişilerce son kontrolünün yapıldığı ortaya çıkmış ve şirket bunun üzerine üretime ara vermek zorunda kalmıştı. Japonya’daki 1.2 milyon aracın geri çağırılması ile sonuçlanan ve milyonlarca dolarlık zarar yaratan skandal nedeniyle o dönem Ghosn yine bir soruşturma geçirmişti.
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