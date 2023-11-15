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        Haberler Magazin Gözaltına alınmışlardı! Nihal Candan ve Bahar Candan'ın yüz ifadeleri gündem oldu!

        Gözaltına alınmışlardı! Nihal Candan ve Bahar Candan'ın yüz ifadeleri gündem oldu!

        Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı. Gözaltına alınan Candan kardeşlerin emniyete girişlerindeki yüz ifadeleri ise dikkat çekti. Nihal Candan'ın ağladığı, Bahar Candan'ın ise güldüğü ifadeler sosyal medyada gündem oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 10:45 Güncelleme: 15.11.2023 - 10:45
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        Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ile Nihal Candan kardeşler suç geliri aklama suçlamasıyla gözaltına alındı. Candan kardeşlerin emniyete girişlerindeki yüz ifadeleri ise sosyal medyada gündem oldu. Nihal Candan'ın ağladığı, Bahar Candan'ın ise güldüğü görüldü.

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        İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2020’de gelen ihbarlar üzerine soruşturma başlattı. İstanbul’da "Gümrükten hacizli otomobil getirerek yarı fiyata satıyoruz" yalanıyla birçok kişiyi dolandıran Eren K.’nın liderliğini yaptığı çeteye, 21 Haziran 2020’de ilk operasyon düzenlendi.

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        Çetenin elde ettiği paralarla Tokat’ta hayvan yetiştiriciliği yaptığı iddia edildi. Düzenlenen operasyonda 275 büyükbaş, 473 de küçükbaş hayvan ele geçirildi. 24 kişi gözaltına alınırken şebekenin vurgun büyüklüğünün 90 milyon lira olduğu kaydedildi. Olayla ilgili 29 müşteki olduğu ortaya çıktı.

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        LÜKS RESTORANTLARDA TANITIM YAPTILAR

        Tutuklanan şüphelilerin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine soruşturmanın devamı sürdürüldü. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda tutuklanan Onur A.’nın dolandırıcılık yönteminin detaylarına detaylara ulaştı. Polisin elde ettiği çalışmalara göre, Onur A., tuzağına düşürmek için çağırdığı müştekilere lüks restoranlarda yemek vererek sözde satışını yapacağı araçların tanıtımını yaptı.

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        Bu tanıtımlarda da iddialara göre arkadaşları olan aynı zamanda fenomen Bahar Candan ile Nihal Candan’ı kullandı. Bu tanıtımlarda araç almak isteyen birçok kişiden para aldı. Aldığı paralar karşılığında daha sonra sözde satılan araçlarını vermedi.

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        BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI

        Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler´in kara para aklama iddiasıyla gözaltına alınmasına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Yazılı ve görsel medya organlarında "Fenomen Bahar ve Nihal Candan sazan sarmalı vurgunu ile suçlanıyor" içerikli haberler nedeniyle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Örgüt Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından yürütülen soruşturmada; 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 mağdurun dolandırıldığı tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında; şüpheliler A.B.C., G.Ç. ve H.İ.S. 14/11/2023 tarihinde Suç Örgütüne Üye Olma ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla tüm işlemler etkin biçimde yapılmaktadır."

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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