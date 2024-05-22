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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Gözde Öney ve Jehan Barbur Pera Müzesi'nde 'Bir Arada'

        Gözde Öney ve Jehan Barbur 'Bir Arada'

        Pera Müzesi'nin güçlü kadın seslerini buluşturduğu 'Bir Arada' konserlerinde 31 Mayıs'ta Gözde Öney ve Jehan Barbur müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 00:19 Güncelleme: 22.05.2024 - 00:19
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        Gözde Öney ve Jehan Barbur 'Bir Arada'
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, güncel müzik sahnesinin güçlü kadın seslerini “Bir Arada” konserlerde buluşturmaya devam ediyor.

        Sezonun son konserinde, farklı müzik türlerini kendi tarzıyla yeniden yorumlayan müzisyen, söz yazarı ve besteci Gözde Öney’in sahnesine; prodüktör, söz yazarı, besteci, şarkıcı ve edebiyatçı kimliğiyle öne çıkan multidisipliner sanatçı Jehan Barbur konuk oluyor. Konser, 31 Mayıs’ta Pera Café’de gerçekleşecek.

        Gözde Öney-Jehan Barbur
        Gözde Öney-Jehan Barbur

        Kendi müziğinin peşinde, hikâyesini anlatmak isteyen genç kadınları destekleyen bir müzik ve teknoloji girişimi olan Beats by Girlz Türkiye iş birliğinde düzenlenen “Bir Arada” konser serisi, müziğin ritmine kapılmak isteyen herkesi Pera Café’de bir araya getiriyor. Her ayın son Cuma günü gerçekleşen konserler, müzikseverlere, kariyerinde dikkat çeken sanatçılarla beraber olma imkânı sunuyor.

        Konsere katılan seyirciler, “Uzun Cuma” kapsamında 18.00 – 22.00 arasında Pera Müzesi’ni ücretsiz gezme olanağı da buluyor. Pera Café’de ayakta gerçekleşecek konserin biletleri Biletix.com’dan veya etkinlik günü Pera Müzesi resepsiyonundan alınabilir.

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        #Jehan Barbur
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