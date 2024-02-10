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        Haberler Yaşam Gözlem becerinize meydan okuyan test: Farklı olan gizli nesneleri tespit edebilir misiniz?

        Gözlem becerinize meydan okuyan test: Farklı olan gizli nesneleri tespit edebilir misiniz?

        Birbirinin aynısı olan görseller arasında detayları görmek sanıldığından daha zor olabilir. Peki, siz bu görseller arasından doğru olanları bulabilir misiniz? İşte, sizin için gözlem becerinizi test eden 10 bulmaca!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 12:17 Güncelleme: 10.02.2024 - 12:17
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        1

        Bulmacalar hem eğlendiren hem de zihni çalıştıran bir etkinliktir. Görsellerde şekiller veya harfler birbirini tekrar etmektedir ve aradaki farklı olanı bulmak zor olabilir. İşte, ana amacı gizli nesneyi tespit etmek veya tuhaf şeyin nereye yerleştirildiğini bulmak olan 10 teste dair detaylar...

        2

        1. soru: Hangi köpek farklıdır?

        3

        Cevap: Sağ tarafta kalan köpek farklıdır, üzerinde diğer köpeklere göre bir tane daha fazla benek vardır.

        4

        2. soru: Farklı olan harfi bulabilir misiniz?

        5

        Cevap: Sol tarafta M harflerinin arasında ''W'' harfi vardır ve diğerlerinden farklıdır.

        6

        3. soru: Hangi kar tanesi diğerlerinden farklıdır?

        7

        Cevap: Sol alta yakın yerde yer alan kar tanesi daha farklıdır.

        8

        4.soru: Farklı olan lamayı bulabilir misiniz?

        9

        Cevap: Sağ tarafta bulunan lamanın kolyesinin rengi tamamen pembedir ancak diğer tüm lamalarda sarı, mavi ve pembe renkleri yer almaktadır.

        10

        5. soru: Farklı olan kelimeyi bulabilir misiniz?

        11

        Cevap: Tüm görselde ''walk'' yani yürümek kelimesi var ancak sağ üst tarafa doğru ''milk'' yani yürümek kelimesi var, dolayısıyla farklı olan odur.

        12

        6. soru: Görselde farklı olan şey nedir?

        13

        Cevap: Sol alttaki arının elindeki bal kovanının balı taşmış durumdadır. Ancak diğer arıların elindekinde taşmamış halde duruyor o yüzden farklı olan sol alta yakın olandır.

        14

        7. soru: Farklı olan papağanı bulabilir misiniz?

        15

        Cevap: Sağ alta yakın yerde duran papağanın kafasında tüylerinin yanı sıra yaprak da vardır o yüzden farklıdır.

        16

        8. soru: Hangi kadın diğerlerinden farklı gözüküyor?

        17

        Cevap: Sol altta yer alan kadının diğer kadınların aksine yanaklarında allığı yoktur, bu da farklı olanın o olduğunu gösterir.

        18

        9. soru: Tavus kuşlarından hangisi diğerlerinden farklıdır?

        19

        Cevap: Sağ üste yakın yerde bulunan tavus kuşunun gövdesi açık mavi renkte olduğundan farklı olan odur. Diğer tavus kuşlarının gövdesi lacivert rengindedir.

        20

        10. soru: Bu görselde bir harf diğerlerinden farklıdır, peki hangisidir?

        21

        Cevap: Tüm görsel boyunca ''O'' harfi tekrarlanmıştır ancak sol alta yakın yerde bulunan kısımda ''C'' harfi vardır, dolayısıyla farklı olan odur.

        Kaynak: Bright Side

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar

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