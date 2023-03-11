Gözler açıkken hapşırmak mümkün mü?

Duymuş olabileceğinizin aksine, gözleriniz açıkken hapşırmaya çalışmak, gözlerinizin yuvalarından fırlayacağı anlamına gelmez. Bununla birlikte, bunu deneyip küre subluksasyonu denen bir durumla karşılaşmanız daha olasıdır. Bu, gözlerin doğru konumundan çıktığı ve nadir görülen bir durumdur.

Şu anda bu konu üzerine daha fazla araştırma yapılmadı ancak elimizde olan açıklamalar en azından bir yere varmamızı sağlıyor.