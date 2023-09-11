Gözler emekli maaş zammı ve 3. ikramiyede! 2023 Emekli maaşı ek zammı ne kadar olacak? Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi?

Gözler emekli maaş zammı ve 3. ikramiyede! 2023 Emekli maaşı ek zammı ne kadar olacak? Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi?

Emekli ek zam son dakika... Milyonlarca emekli, ek maaş zammı ve bir süredir konuşulan 3. ikramiye ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ekonomi yönetiminde yeni gelişmeler yaşanırken son olarak OVP açıklandı. OVP'nin açıklanması ile ekonomide yol haritası netlik kazandı. Bu gelişme ile beraber Ocak 2024 emekli maaş zammı hesaplamaları da netlik kazandı. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeşil ışık yaktığı emekli maaş zammı ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da önemli bir açıklama yaptı. Peki, emekliye ek zam gelecek mi, ek maaş zammı ne zaman yapılacak? Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? İşte son durum...

Ankara’da basın mensuplarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşı ek zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, enflasyon farkının yansımasının memur emeklilerinin maaşlarında göreceğini, diğer emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabileceklerinin altını çizdi. Yılmaz, emekli ara zammı çalışmalarını yıl sonuna kadar sonuçlandırmayı öngördüklerini açıkladı.

3 Şurada Paylaş!









EMEKLİYE 3. İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Bilindiği üzere, emeklilere Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda olmak üzere yılda iki defa 2 bin lira emekli bayram ikramiyesi veriliyor. Kulislerde konuşulanlara göre, Cumhuriyet'in 100. yılına özel, tek seferlik emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ikramiye verilmesiyle ilgili çalışma yürütülüyor.

Habertürk Ankara Bürosu'na mevcut iddiaları değerlendiren yetkililer, emekli ikramiyesinin şu anda gündemde olmadığını belirtti. Öte yandan, ikramiyeyle ilgili çalışma yapıldığı bilgisine ise resmi makamlardan doğrulama gelmedi.

Ancak önümüzdeki günlerde konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. Yetkililer tarafından açıklama yapıldığında veya karar alındığında haberimizde paylaşacağız.